Στο «βαθύ κόκκινο» Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη στον χάρτη του ECDC

Η Ελλάδα παραμένει για ακόμα μια εβδομάδα στην κόκκινη κατηγορία (από 200 σε 499 μολύνσεις ανά 100.000 κατοίκους το τελευταίο δεκαπενθήμερο), με εξαίρεση κάποια νησιά. Με βαθύ κόκκινο είναι χρωματισμένη η Θεσσαλία, η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι το τελευταίο δεκαπενθήμερο έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον 500 μολύνσεις ανά 100.000 κατοίκους ή ότι το ποσοστό θετικότητας ξεπερνά το 4%.

Στο βαθύ κόκκινο παραμένουν για ακόμα μια εβδομάδα οι χώρες της Βαλτικής, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Σλοβενία. Στην ίδια κατηγορία βρίσκεται πλέον μεγάλο μέρος της Τσεχίας, η Σλοβακία, η Αυστρία και περιοχές της Ουγγαρίας, καθώς και ολόκληρη η Ιρλανδία.

Με βαθύ κόκκινο είναι χρωματισμένο και το Βέλγιο, αρκετές περιοχές στην Ολλανδία και δύο περιοχές στην Ανατολική Γερμανία. Η Γαλλία και η Πορτογαλία παραμένουν πορτοκαλί, όπως και η Ιταλία με λίγες περιοχές πράσινου. Η Νορβηγία και η Σουηδία, μέσα σε μία εβδομάδα, πέρασαν από το κίτρινο στο κόκκινο.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ισπανία.

Updated ?? maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil

recommendation on travel measures in the EU during #COVID19 pandemic.

Color-blind friendly map in the next tweet.https://t.co/CcBVx6B0o5pic.twitter.com/dMtzvpnH2G