«Κόκκινος» συναγερμός στη Βρετανία: Σαρώνει η καταιγίδα Eowyn-Οι περιοχές που πλήττονται

Προειδοποίηση για κίνδυνο και καταστροφές από την καταιγίδα Eowyn

Η καταιγίδα Eowyn πρόκειται να εξαπολύσει σήμερα μια πραγματική κόλαση, με ακυρώσεις τρένων και πτήσεων, κλειστά σχολεία και απενεργοποιημένες ανεμογεννήτριες, καθώς οι σφοδροί άνεμοι θα προκαλέσουν ζημιές σε κτίρια, ξεριζωμένα δέντρα και διακοπές ρεύματος.

Η σιδηροδρομική εταιρεία ScotRail ανέστειλε όλα τα δρομολόγια σε ολόκληρη τη Σκωτία σήμερα, Παρασκευή, λέγοντας ότι «δεν θα ήταν ασφαλές να εκτελούνται επιβατικά δρομολόγια» εν μέσω της καταιγίδας.

??Storm Ιowyn ??

With the safety of customers and staff of paramount importance, we will not be safe to operate passenger services due to the forecast weather conditions across Scotland during #StormΙowyn.

All ScotRail services are suspended on Friday, 24 January.

