«Κόλαση» φωτιάς στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ: Εκκενώνονται κοινότητες, εγκλωβίστηκαν οδηγοί - Real.gr

Μεγάλες φωτιές ξέσπασαν, Τετάρτη (30/4) στο δάσος Εστάολ, στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, αναγκάζοντας τις Αρχές να εκκενώσουν κοινότητες και να κλείσουν δρόμους.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα που φωτιές στους λόφους δυτικά της πρωτεύουσας οδηγούν σε εκκενώσεις κατοίκων.Οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρασία συνέβαλαν στην ταχύτατη εξάπλωσή της πυρκαγιάς, προκαλώντας την άμεση ενεργοποίηση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας της χώρας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, έχουν προχωρήσει σε εκκενώσεις κατοικημένων περιοχών για προληπτικούς λόγους, ενώ υπήρξαν μεγάλες διακοπές στην κυκλοφορία κεντρικών οδικών αξόνων.

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν όταν οδηγοί και επιβάτες οχημάτων που είχαν παγιδευτεί μέσα στους πυκνούς καπνούς, τα εγκατέλειπαν και έτρεχαν να σωθούν.

Σημειώνεται ότι οι πυροσβέστες έκλεισαν την Εθνική Οδό 1 στην Ιερουσαλήμ και προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά εκεί, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις. Προς τους πολίτες δίνονται οδηγίες να μένουν μακριά από την περιοχή όπου μαίνεται η φωτιά.

Η φωτιά κατακαίει περιοχή με υψηλή οικολογική και ιστορική σημασία, ενώ υπάρχει ανησυχία για την απώλεια φυσικού πλούτου και την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας.

Την ίδια ώρα, λόγω των ακραίων συνθηκών, πολλές εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την Ημέρα Ανεξαρτησίας του Ισραήλ αναβάλλονται, ενισχύοντας το κλίμα ανησυχίας στη χώρα.

Israeli occupation authorities are preparing to evacuate several Israeli settlements near occupied Jerusalem, as wildfires are raging and spreading out of control, according to Israeli media reports. pic.twitter.com/0oKpsuic3w

— Quds News Network (@QudsNen) April 30, 2025