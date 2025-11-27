Κόλαση φωτιάς στο Χονγκ Χονγκ: 44 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι στο συγκρότημα με τους ουρανοξύστες - Real.gr

Ο απολογισμός των θυμάτων της γιγαντιαίας πυρκαγιάς που μαίνεται από χθες Τετάρτη σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ έγινε ακόμη πιο βαρύς, φθάνοντας τους 44 νεκρούς, ανακοίνωσε το πυροσβεστικό σώμα της μεγαλούπολης το πρωί.

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

A massive fire has engulfed high-rise residential towers in #TaiPoFire District.

The death toll has risen to at least 44 279 people are still reported missing. Rescue operations are ongoing.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους.

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες εξακολουθούν να προσπαθούν να σβήσουν την πυρκαγιά στο Wang Fuk Court την ώρα που περίπου 900 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τους ουρανοξύστες.

44 people killed with 300 people still missing. According to the Police, the fire may have been spread by unsafe scaffolding and foam materials used during maintenance work.

Τρεις άνδρες συνελήφθησαν, δύο διευθυντές και ένας σύμβουλος μιας κατασκευαστικής εταιρείας, για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τη φονική πυρκαγιά.