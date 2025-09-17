Κόλαση στη Γάζα: Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα - Το Ισραήλ άνοιξε νέο πέρασμα - Κύμα διεθνών αντιδράσεων - Real.gr

Με άρματα μάχης, χιλιάδες στρατιώτες και συνεχή αεροπορική υποστήριξη, το Ισραήλ επιχειρεί από χθες τα ξημερώματα την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, μέσα από μια συντονισμένη χερσαία επιχείρηση.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τη δημιουργία “ενός προσωρινού περάσματος” για την απομάκρυνση των κατοίκων από την πόλη της Γάζας, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ξεκινήσει μεγάλη χερσαία επιχείρηση.

“Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται κατά μήκος της οδού Σαλάχ αλ Ντιν και στη συνέχεια προς νότο από το Ουάντι Γάζα”, επεσήμανε ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ.

“Σε αυτό το στάδιο η διαδρομή θα είναι ανοικτή μόνο για 48 ώρες, από τις 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 12:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ως τις 19 Σεπτεμβρίου στις 12:00”, πρόσθεσε ο ίδιος.

Την ώρα που ισοπεδώνονται δεκάδες πολυώροφα κτήρια στην μεγαλύτερη πόλη του θύλακα, ο ισραηλινός στρατός καλεί τους πολίτες να απομακρυνθούν με κάθε μέσο προς τον νότο. Οι εικόνες από τα νοσοκομεία είναι δραματικές.

Δείτε live εικόνα:

Η πόλη της Γάζας σε ισραηλινό κλοιό. Με βομβαρδισμούς, αλλά και πυρά από άρματα μάχης το Ισραήλ επεκτείνει τις επιθέσεις του με χερσαίες δυνάμεις του στο κέντρο του θύλακα.

«Οι δυνάμεις μας επιχειρούν στη Γάζα με στόχο, φυσικά, την επίτευξη της ήττας του εχθρού, αλλά ταυτόχρονα γίνεται

η εκκένωση του πληθυσμού», δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Ο Ίσραελ Κατζ συνοψίζει την κατάσταση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μία φράση. «Η Γάζα φλέγεται.»

Ο υπουργός άμυνας με νέα ανάρτηση καλεί τη Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους και απειλεί εκ νέου με απόλυτη καταστροφή. Ο Τραμπ προειδοποιεί την οργάνωση να μη χρησιμοποιήσει τους ομήρους ως ανθρώπινες ασπίδες.

«Ακούω ότι η Χαμάς θα χρησιμοποιήσει το παλιό κόλπο με τις ανθρώπινες ασπίδες, αν το κάνουν θα αντιμετωπίσουν μεγάλο πρόβλημα», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Από τη νύχτα είχε ξεκινήσει το σφυροκόπημα με δημοσιογράφους να περιγράφουν πως έζησαν κόλαση. Νεκροί και τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής, μεταξύ τους και παιδιά.

Στα συντρίμμια των κτιρίων που καταστράφηκαν σωστικά συνεργεία και άμαχοι ψάχνουν για επιζώντες.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι στην πόλη της Γάζας βρίσκονται 3.000 μέλη της Χαμάς, που αντιστοιχούν σύμφωνα με τον ΟΗΕ στο 1% των ανθρώπων στην περιοχή.

«Το μήνυμά μου είναι να δείξουν έλεος. Είμαστε ένας λαός που εξολοθρεύεται. Εδώ στη Γάζα γίνεται γενοκτονία», σημειώνει κάτοικος της Γάζας.

Η έναρξη της χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ οδήγησε και πάλι χιλιάδες αμάχους στη φυγή. Καραβάνια ανθρώπων οδηγούνται με ό,τι μέσο έχουν προς τα νότια του θύλακα. Στην πόλη της Γάζας τους τελευταίους μήνες είχαν συγκεντρωθεί 800.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς ήδη έχει φύγει το 40%.

«Το Ισραήλ επιχειρεί να απομακρύνει δια της βίας τους 800.000 Παλαιστίνιους που είχαν βρει εκεί καταφύγιο. Το ερώτημα είναι γιατί; Γιατί; Γιατί αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι της Γάζας που πρέπει να καταστεί αβίωτο πριν προχωρήσουν στην εθνοκάθαρση σε αυτό το σημείο», αναφέρει η ειδική εισηγήτρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανίζι.

Η Παλαιστινιακή αρχή καλεί σε άμεση διεθνή διαμεσολάβηση για την προστασία των πολιτών της Γάζας, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο του Ισραήλ για κατάληψη της πόλης της Γάζας ως εσκεμμένη στοχοποίηση αμάχων.

Δυσβάσταχτο το κόστος μετακίνησης

Η Λίνα αλ Μαγκρέμπι, 32 ετών, μητέρα τριών παιδιών από τη συνοικία Σέιχ Ραντουάν της πόλης, δήλωσε στο BBC ότι είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει το σπίτι της – παρά τον κίνδυνο – μέχρι που έλαβε τηλεφώνημα από Ισραηλινό αξιωματικό που της έδωσε εντολή να εκκενώσει το σπίτι της.

«Αναγκάστηκα να πουλήσω τα κοσμήματά μου για να καλύψω το κόστος της μετακίνησης και για μια σκηνής», είπε. «Μας πήρε 10 ώρες να φτάσουμε στη Χαν Γιουνίς και πληρώσαμε 3.500 σέκελ για τη μεταφορά. Η ουρά από αυτοκίνητα και φορτηγά φαινόταν ατελείωτη».

Η Νιβίν Ιμάντ αλ Ντιν, 38 ετών, μητέρα πέντε παιδιών, είπε ότι έφυγε προς το νότο μετά τη ρίψη φυλλαδίων εκκένωσης από ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη στη γειτονιά της, αν και ο σύζυγός της αρνήθηκε να εγκαταλείψει το σπίτι τους.

«Δεν μπόρεσα να πάρω τα έπιπλα μαζί μου, γιατί δεν μπορούσα να αντέξω το κόστος ενός μεγάλου φορτηγού. Το να αφήσω τα πάντα πίσω μου ήταν η πιο δύσκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ», δήλωσε.

Το κόστος της μετακίνησης έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες των περισσότερων νοικοκυριών. Οι κάτοικοι είπαν ότι η ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού κοστίζει τώρα περίπου 3.000 σέκελ, ενώ μια σκηνή για πέντε άτομα πωλείται για περίπου 4.000 σέκελ. Με τις περισσότερες οικογένειες να έχουν στερηθεί το εισόδημά τους από την αρχή του πολέμου, ορισμένες αναγκάζονται να περπατήσουν χιλιόμετρα ή να παραμείνουν στα σπίτια τους παρά τους κινδύνους.

Πάνω από ένα εκατομμύριο οι κάτοικοι στην πόλη της Γάζας



Σύμφωνα με τον ΟΗΕ σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στην πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της, από όπου το Ισραήλ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή προς τα νότια του θύλακα.

Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος εκτίμησε ότι περισσότεροι από 350.000 άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει την πόλη πριν από την επίγεια επίθεση.

Το γραφείο τύπου της κυβέρνησης της Γάζας ανέφερε ότι οι κάτοικοι του βόρειου τμήματος της περιοχής παραμένουν «ριζωμένοι» στη γη τους.

Το γραφείο ανέφερε ότι από τα 1,3 εκατομμύρια άτομα που ζουν στην πόλη της Γάζας και στις πόλεις βόρεια αυτής, περίπου 190.000 έχουν καταφύγει στο νότο, ενώ 15.000 επέστρεψαν στο βορρά λόγω των άθλιων συνθηκών που επικρατούν στις περιοχές που ο ισραηλινός στρατός έχει ορίσει ως «ασφαλείς ζώνες» .

Οι τοπικές αρχές σημείωσαν ότι το Ισραήλ επιτίθεται τακτικά στη Ράφα και στην αλ-Μαουάσι κοντά στη Χαν Γιούνις, όπου διέταξε τους κατοίκους να μετακινηθούν.

«Αυτές οι περιοχές στερούνται εντελώς των βασικών αναγκών διαβίωσης, χωρίς νοσοκομεία, υποδομές και βασικές υπηρεσίες όπως νερό, τρόφιμα, στέγαση, ηλεκτρικό ρεύμα ή εκπαίδευση, καθιστώντας τη διαβίωση εκεί σχεδόν αδύνατη», ανέφερε ακόμα το γραφείο.

Καταδίκη της χερσαίας επίθεσης από ευρωπαϊκές χώρες



Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις καταδίκασαν την ισραηλινή χερσαία επίθεση στην πόλη της Γάζας.

Η υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου χαρακτήρισε την επίθεση «απερίσκεπτη και φρικτή». «Το μόνο που θα καταφέρει είναι να προκαλέσει περισσότερο αιματοκύλισμα, να σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και να θέσει σε μεγαλύτερο κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους», δήλωσε η Γιβέτ Κούπερ σε ανακοίνωσή της στο X.

Η Γερμανία ζήτησε επίσης άμεση κατάπαυση του πυρός, λέγοντας ότι η προσέγγιση του Ισραήλ είναι «λανθασμένη».

«Η πρόσφατη επίθεση προς την Πόλη της Γάζας είναι η εντελώς λανθασμένη προσέγγιση. Την απορρίπτουμε και το έχουμε καταστήσει σαφές στην ισραηλινή κυβέρνηση», δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάν Βάντεφουλ, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τη Σουηδή ομόλογό του στο Βερολίνο.

Η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ, δήλωσε ότι «οποιαδήποτε αλλαγή εδαφών διά της βίας συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και ότι η χώρα της θα συνεχίσει να ασκεί πίεση τόσο στο Ισραήλ όσο και στη Χαμάς ώστε να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στον θύλακα.

Τι σηματοδοτεί η έκθεση του ΟΗΕ περί γενοκτονίας στη Γάζα

«Αυτό που συμβαίνει είναι φρικτό. Ο πόλεμος στη Γάζα είναι ηθικά, πολιτικά και νομικά απαράδεκτος», υπογράμμισε ο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο οποίος δήλωσε πρόθυμος να συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα.

Όπως έγινε γνωστό νωρίτερα, η ανεξάρτητη επιτροπή που συνέστησε ο ΟΗΕ για τη Γάζα κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα και ότι οι κορυφαίοι ηγέτες της χώρας έχουν υποκινήσει γενοκτονία, σε μια έκθεση που περιγράφεται ως «το πιο αξιόπιστο εύρημα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα».

Σε ανάλυσή του, το BBC αναφέρει πως “η έκθεση του ΟΗΕ για τη γενοκτονία αποτελεί μια απερίφραστη καταδίκη των ενεργειών του Ισραήλ στη Γάζα”.

Το κείμενο, το οποίο σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο στοχεύει να είναι και λεπτομερές και καταδικαστικό για τις ισραηλινές πρακτικές στη Γάζα, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία που ψηφίστηκε το 1948 από τα νεοσύστατα τότε Ηνωμένα Έθνη. Αξίζει να σημειωθεί πω, όπως αναδεικνύει το BBC, ο όρος γενοκτονία και η σύμβαση που την ορίζει ως έγκλημα προήλθαν από τη γενοκτονία 6 εκατομμυρίων Εβραίων από τη ναζιστική Γερμανία.

ΟΗΕ: “Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα” – Τι αναφέρει το πόρισμα

Το Ισραήλ αρνείται όλους τους ισχυρισμούς ότι η συμπεριφορά του στη Γάζα έχει παραβιάσει τις συνθήκες και τις συμβάσεις που αποτελούν τους νόμους του πολέμου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Δικαιολογεί τις ενέργειές του ως αυτοάμυνα, για την προστασία των πολιτών του και για να επιβάλει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατήθηκαν από τη Χαμάς και τον Ισλαμικό Τζιχάντ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Οι Ισραηλινοί απέρριψαν τα συμπεράσματα της έκθεσης ως «αντισημιτικά ψέματα» εμπνευσμένα από τη Χαμάς.

Ωστόσο, τα ευρήματα της έκθεσης αναμένεται να τροφοδοτήσουν την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη της συμπεριφοράς του Ισραήλ, η οποία προέρχεται επίσης από τους παραδοσιακούς Δυτικούς συμμάχους του Ισραήλ, καθώς και από τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου που εξομάλυναν τις σχέσεις με το Ισραήλ στις Συμφωνίες του Αβραάμ, εκτιμά το B

Την επόμενη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστραλία, ο Καναδάς και άλλα κράτη πρόκειται να ενταχθούν στην πλειοψηφία των μελών του ΟΗΕ που θα αναγνωρίσουν ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Η κίνηση αυτή θα είναι κάτι παραπάνω από συμβολική, γράφει το BBC, καθώς θα αλλάξει τη συζήτηση για το μέλλον της σύγκρουσης η οποία ξεκίνησε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν Εβραίοι από την Ευρώπη πήγαν να εγκατασταθούν στην Παλαιστίνη.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου καταδίκασε την αναγνώριση ως αντισημιτική και ως ανταμοιβή για την τρομοκρατία της Χαμάς. Τονίζει ότι οι Παλαιστίνιοι δεν θα έχουν ποτέ ανεξαρτησία σε κανένα μέρος της γης μεταξύ του ποταμού Ιορδάνη και της Μεσογείου, καθώς ένα παλαιστινιακό κράτος θα έθετε σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς. Οι Ισραηλινοί εθνικιστές πιστεύουν ότι η γη παραχωρήθηκε μόνο στον εβραϊκό λαό από τον Θεό.