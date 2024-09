«Κόλαση επί Γης»: Εκατοντάδες νεκροί από το ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το Ισραήλ να επεκτείνει τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ.

Ο μέχρι στιγμής απολογισμός του ισραηλινού σφυροκοπήματος κατά θέσεων της Χεζμπολάχ είναι 356 νεκροί , ανάμεσά τους 26 παιδιά και 42 γυναίκες, και 1.246 τραυματίες.

Σύμφωνα με πηγή ασφαλείας στο Reuters, το ισραηλινό πλήγμα είχε ως στόχο τον ανώτερο ηγέτη της Χεζμπολάχ Αλί Καράκι, αρχηγό της νότιας διοίκησης της λιβανέζικης οργάνωσης. «Η επιδρομή είχε ως στόχο τον διοικητή του νοτίου μετώπου της Χεζμπολάχ, Αλί Καράκι, που θεωρείται ως ο υπ’ αριθμόν τρία στρατιωτικός διοικητής της Χεζμπολάχ» ανέφερε συγκεκριμένα. Μέχρι στιγμής αγνοείται η τύχη του Καράκι.

Ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της οργάνωσης «ο Αλ Καρακί είναι καλά» και «βρίσκεται σε ασφαλές μέρος».

Από το πρωί, μαχητικά αεροσκάφη και drones έχουν πλήξει περισσότερους από 1.300 στόχους που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ σε διάφορες τοποθεσίες του Λιβάνου, σύμφωνα με εκπρόσωπο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων. «Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν κτίρια στα οποία η Χεζμπολάχ έκρυβε ρουκέτες, εκτοξευτές και drones (…) που προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ», υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) προετοιμάζονται για τα επόμενα στάδια των επιχειρήσεών τους στον Λίβανο, μετά το σημερινό κύμα αεροπορικών επιδρομών, δήλωσε ο στρατηγός Χέρτσι Χαλέβι, αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ.

«Διαλύουμε στρατιωτικές υποδομές που η Χεζμπολάχ έχτιζε επί 20 χρόνια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πλήττουμε στόχους και προετοιμαζόμαστε για τα επόμενα στάδια», λέει ο στρατηγός Χαλέβι σε κέντρο επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού, σε βίντεο που δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα.

Συνοψίζοντας, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ, υπογραμμίζει πως «όλα πρέπει να γίνουν με στόχο τη δημιουργία των (κατάλληλων) συνθηκών για την επιστροφή των (εκτοπισμένων) κατοίκων του βορρά στα σπίτια τους».

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως βομβαρδίζει τη Βηρυτό, με μια πηγή ασφαλείας να αναφέρει ισραηλινά πλήγματα στα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου.

Να σημειωθεί πως κάτοικοι της Χάιφας – της τρίτης μεγαλύτερης πόλης του Ισραήλ, στο βόρειο τμήμα της χώρας – έσπευσαν απόψε στα καταφύγια όταν ήχησαν σειρήνες συναγερμού για επικείμενη επίθεση με ρουκέτες, όπως μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

«Ήχησαν σειρήνες στην πόλη Χάιφα και στα περίχωρά της, στο βόρειο Ισραήλ», ανακοίνωσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις

Νετανιάχου: Να απομακρυνθούν οι Λιβανέζοι πολίτες από τις επικίνδυνες ζώνες

Στο μεταξύ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου συνέστησε στους Λιβανέζους πολίτες «να απομακρυνθούν από τις επικίνδυνες ζώνες», τη στιγμή που οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν στόχους της οργάνωσης Χεζμπολάχ, στο νότιο και ανατολικό Λίβανο.

«Σας παρακαλώ, απομακρυνθείτε από τον κίνδυνο τώρα. Όταν τελειώσει η επιχείρησή μας, θα μπορέσετε να επιστρέψετε με ασφάλεια στα σπίτια σας» είπε στα αγγλικά, σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

«Ο πόλεμος του Ισραήλ δεν είναι με εσάς, είναι με τη Χεζμπολάχ. Για πολύ καιρό, η Χεζμπολάχ σας χρησιμοποιεί σαν ανθρώπινες ασπίδες. Τοποθέτησε ρουκέτες στο καθιστικό σας και πυραύλους στο γκαράζ σας. Αυτές οι ρουκέτες και οι πύραυλοι στοχεύουν απευθείας τις πόλεις μας, τους πολίτες μας. Για να προστατεύσουμε τον λαό μας απέναντι στα πλήγματα της Χεζμπολάχ, πρέπει να βγάλουμε από τη μέση αυτά τα όπλα», είπε ο Νετανιάχου.

«Μην αφήσετε τη Χεζμπολάχ να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή σας και τις ζωές των αγαπημένων σας. Μην αφήσετε τη Χεζμπολάχ να θέσει σε κίνδυνο τον Λίβανο», πρόσθεσε.

Message for the people of Lebanon: pic.twitter.com/gNVNLUlvjm — Benjamin Netanyahu - ?????? ?????? (@netanyahu) September 23, 2024

«Μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν κτίρια στα οποία η Χεζμπολάχ έκρυβε πυραύλους, εκτοξευτές, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) και άλλες τρομοκρατικές υποδομές», αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.

«Βαθαίνουμε τις επιθέσεις μας στον Λίβανο, οι ενέργειες θα συνεχιστούν μέχρι να πετύχουμε τον στόχο μας: την επιστροφή των κατοίκων του βόρειου Ισραήλ με ασφάλεια στα σπίτια τους», δήλωσε ο Γκάλαντ σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. «Αυτές τις ημέρες οι Ισραηλινοί πολίτες θα πρέπει να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους», πρόσθεσε.

Έκανε τις δηλώσεις αυτές αφότου ο ισραηλινός στρατός έθεσε στο στόχαστρο την υποστηριζόμενη από το Ιράν Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, στην ανατολική κοιλάδα Μπεκάα και σε βόρεια περιοχή κοντά στη Συρία.

BREAKING: Israel is carpet bombing civilian homes all across South Lebanon and the Bekaa Valley. At least 58 towns and villages have been hit. This is terrorism—plain and simple. pic.twitter.com/83IE1dFzBr — sarah (@sahouraxo) September 23, 2024

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντράεε ανέφερε σε ανάρτηση στο X πως μέχρι τώρα, τουλάχιστον 300 στόχοι της Χεζμπολάχ έχουν πληγεί έπειτα από προειδοποίηση νωρίτερα ότι επίκεινται αεροπορικά πλήγματα σε σπίτια στον Λίβανο, όπου είναι «κρυμμένα όπλα της Χεζμπολάχ».

Απαντώντας, η Χεζμπολάχ δήλωσε πως εκτόξευσε ρουκέτες σε ισραηλινά στρατιωτικά φυλάκια.

Ο Ιμάντ Κρεϊντίεχ, επικεφαλής της εταιρίας τηλεπικοινωνιών του Λιβάνου Ogero, δήλωσε σήμερα στο Reuters πως τουλάχιστον 80.000 αυτόματες κλήσεις που καλούσαν τον κόσμο να εγκαταλείψει την περιοχή του εντοπίστηκαν στο δίκτυο. Δεν απαντήθηκαν όλες.

Israel’s military has carried out a new wave of air attacks in southern Lebanon and has warned people living near Hezbollah sites to leave for their own safety. Al Jazeera’s @ajimran witnessed several explosions. pic.twitter.com/eGn50MeOn0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 23, 2024

Οι κλήσεις αυτές είναι «ψυχολογικός πόλεμος για να προκαλέσουν χάος», πρόσθεσε.

Κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου έλαβαν σήμερα κλήσεις από λιβανέζικο αριθμό που τους καλούσε να απομακρυνθούν αμέσως 1.000 μέτρα μακριά από οποιαδήποτε θέση χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ, μετέδωσε δημοσιογράφος του Reuters στον νότο, ο οποίος έλαβε αυτή την κλήση.

Κλήσεις για εκκένωση έχουν ληφθεί σε τηλέφωνα που φθάνουν μέχρι τη λιβανέζικη πρωτεύουσα Βηρυτό.

Νέες επιθέσεις ετοιμάζει ο IDF

Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη ετοιμάζονται να εξαπολύσουν επιθέσεις για να πλήξουν όπλα στρατηγικής σημασίας της Χεζμπολάχ, τα οποία βρίσκονται κρυμμένα μέσα σε σπίτια στην κοιλάδα Μπεκάα στον νότιο Λίβανο, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, καλώντας τους αμάχους να απομακρυνθούν αμέσως.

«Οι εικόνες τώρα από το νότιο Λίβανο είναι δευτερογενείς εκρήξεις όπλων της Χεζμπολάχ, που εκρήγνυνται μέσα σε σπίτια. Σε κάθε σπίτι στο οποίο επιτιθέμεθα υπάρχουν όπλα. Ρουκέτες, πύραυλοι, drones που προορίζονταν να σκοτώσουν Ισραηλινούς αμάχους, δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Προειδοποιώ τους Λιβανέζους κατοίκους που ζουν σε χωριά στην κοιλάδα Μπεκάα. Αυτή είναι μια ειδική προειδοποίηση προς τους κατοίκους της κοιλάδας Μπεκάα. Οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά σε κτίρια ή μέσα σε σπίτια όπου φυλάσσονται βλήματα και όπλα, απομακρυνθείτε αμέσως από αυτά!». τόνισε ο εκρόσωπος των IDF.

Σε ένα μήνυμα στα αραβικά προς τους κατοίκους της κοιλάδας Μπεκάα του Λιβάνου, ο συνταγματάρχης αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραέ, δήλωσε ότι οι άμαχοι έχουν διορία δύο ώρες να φύγουν πριν ο στρατός ξεκινήσει τις αεροπορικές επιδρομές του εκεί.

Για «καταστροφικές συνέπειες» κάνει λόγο ο ΟΗΕ

Μια περαιτέρω κλιμάκωση στον Λίβανο θα είχε «καταστροφικές» συνέπειες για την ευρύτερη περιοχή, προειδοποίησε σήμερα η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), τη στιγμή που το Ισραήλ προχωρά σε σφοδρά πλήγματα σε στόχους της Χεζμπολάχ και η ισλαμιστική λιβανέζικη οργάνωση ανταπαντά.

«Κάθε πρόσθετη κλιμάκωση αυτής της επικίνδυνης κατάσταση θα μπορούσε να έχει βαριές και καταστροφικές συνέπειες, όχι μόνο για τους ανθρώπους που ζουν από τη μία και την άλλη πλευρά της Γαλάζιας Γραμμής αλλά και για το σύνολο της περιοχής» ανέφερε η UNIFIL, αναφερόμενη στη διαχωριστική γραμμή μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όπως έχει χαραχθεί από τον ΟΗΕ.

Εξάλλου, η εκπρόσωπος του γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, Ραβίνα Σαμντασάνι, δήλωσε «βαθύτατα ανήσυχη» από την κλιμάκωση, κρίνοντας ότι «πρέπει να σταματήσει».

«Οι επιθέσεις που είδαμε, σε συσκευές επικοινωνίας, σε βομβητές, τις οποίες ακολούθησαν οι επιθέσεις και οι εκτοξεύσεις ρουκετών μεταξύ των δύο πλευρών (…) σηματοδοτούν μια πραγματική κλιμάκωση», είπε η Σαμντασάνι, σημειώνοντας: «Φαίνεται ότι οι ενέργειες και η ρητορική των (δύο) πλευρών φέρνουν τη σύγκρουση σε άλλο επίπεδο».

Η εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι σχεδόν όλη η διεθνής κοινότητα ζητά αποκλιμάκωση. «Αυτό πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Αναφερόμενη στις εκρήξεις των βομβητών και των φορητών ασυρμάτων της Χεζμπολάχ, η Σαμντασάνι υπογράμμισε ότι «η διάπραξη βίαιων ενεργειών με στόχο την πρόκληση τρόμου στους άμαχους πολίτες συνιστά έγκλημα πολέμου». Απέφυγε ωστόσο να κατονομάσει τους υπεύθυνους. Η Χεζμπολάχ, όπως και οι περισσότεροι αναλυτές, επιρρίπτουν την ευθύνη στο Ισραήλ, το οποίο δεν έχει κάνει κανένα σχόλιο για το θέμα.

«Η ταυτόχρονη στόχευση χιλιάδων ανθρώπων, είτε πρόκειται για αμάχους είτε για μέλη ενόπλων οργανώσεων, χωρίς να γνωρίζεις πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι (…) αυτό δεν είναι αποδεκτό από το διεθνές δίκαιο», σχολίασε η εκπρόσωπος.

Χεζμπολάχ: Ρουκέτες σε δύο στρατιωτικούς στόχους στο βόρειο Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το απόγευμα ότι εκτόξευσε δεκάδες ρουκέτες με στόχο δύο στρατιωτικέςτοποθεσίες στο βόρειο Ισραήλ, σε απάντηση στις εντατικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Σε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις, το λιβανέζικο κίνημα τόνισε ότι στόχευσε «βασικές αποθήκες» του ισραηλινού στρατού για τη βόρεια περιοχή του Ισραήλ, δυτικά της Τιβεριάδας, και έναν στρατώνα, «σε απάντηση στις επιθέσεις του ισραηλινού εχθρού».

???? An impact reported in Israel's Emmanuel Industrial Zone. Tel Aviv under fire by Hezbolah pic.twitter.com/URgoJ4nlqJ — S p r i n t e r (@SprinterFamily) September 23, 2024

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ήχησαν το απόγευμα στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καθώς η Χεζμπολάχ εκτοξεύει ρουκέτες σε νοτιότερες τοποθεσίες από τις συνοριακές περιοχές στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σειρήνες ήχησαν επίσης σε περιοχές στο βόρειο Ισραήλ.