Κόλαση επί γης το Λος Άντζελες: Στάχτη έγιναν πάνω από 115.000 στρέμματα - ΒΙΝΤΕΟ

Εξακολουθεί να μαίνεται η καταστροφική πυργκαγιά στο Λος Άντζελες, η οποία έχει αφήσει πίσω της πέντε νεκρούς, σαρώνοντας μάλιστα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα.

Πιο συγκεκριμένα, 117.727 στρέμματα έχουν καεί, 1.500 σπίτια έχουν τυλιχθεί στις φλόγες ενώ 200.000 εστίες δεν έχουν ρεύμα. Ισχυρές είναι οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Ειδικότερα, στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί περισσότεροι από 7.500 πυροσβέστες, ενώ σπεύδουν ενισχύσεις από άλλες Πολιτείες.

Οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία διασπείρουν τις φλόγες, με τον φόβο να αυξηθούν περαιτέρω τα μέτωπα της πυρκαγιάς που καίνε ανεξέλεγκτα και έχουν βυθίσει στο χάος την περιοχή.

Hollywood stars lose homes as out-of-control wildfires engulf Los Angeles, killing at least five people and placing 130,000 others under evacuation orders. — in pictures https://t.co/KZOL6rn2DWpic.twitter.com/MS03AGXmkV — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 9, 2025

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας πως έχει αφήσει την περιοχή με ελάχιστους υδάτινους πόρους, με τη δήμαρχο της πόλης να βρίσκεται κι αυτή στο στόχαστρο.

«Είναι μία πραγματική τραγωδία και ήταν λάθος του κυβερνήτη και θα μπορούσες να πεις και της διοίκησης. Δεν έχουν καθόλου νερό. Δεν υπάρχει νερό στους πυροσβεστικούς κρουνούς» είπε.

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό, καθώς οι δεξαμενές αδειάζουν και οι πυροσβέστες στρέφονται πλέον στις πισίνες και τα σιντριβάνια για να εφοδιαστούν.

LA - The worst wildfire in Los Angeles history has been spreading very fast, with strong winds fanning the flames, killing at least 5 people so far and destroying hundreds of structures.#LA#wildfire#Losangeles#Hollywoodhills#palisadesfire#California#USA#?????pic.twitter.com/FWhLwsztBJ — Bangkok Post (@BangkokPostNews) January 9, 2025

Στις 18:20 (9/1) (ώρα Ελλάδος) εκφραζόταν αισιοδοξία, μετά από τη μικρή μείωση της έντασης των ανέμων, με αποτέλεσμα ορισμένοι κάτοικοι, από τους τουλάχιστον 130.000 που είχαν απομακρυνθεί, να επιστρέφουν στις εστίες τους.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι πυρκαγιές στην Καλιφόρνια έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής ζημιές που φθάνουν τα 57 δισεκατομμύρια δολάρια ενώ αναμένεται ότι το οικονομικό πλήγμα θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Και ο στρατός των ΗΠΑ επί ποδός

Επισημαίνεται πως ο προεδρος Τζο Μπάιντεν ζητησε την συνεισφορα του Υπουργειου Αμυνας για την ενισχυση των τοπικων και ομοσπονδιακων αρχων -μια εξαιρετικα σπανια και ασυνήθιστη κινηση- δειχνει την σοβαροτητα της καταστασης.

"We're going to unite and help each other”: A local army veteran says an American flag still standing among buildings burned in the LA fires symbolizes the unity of the community. MORE: https://t.co/d0p1ndeEr4pic.twitter.com/SXebEPlQ9W — NewsNation (@NewsNation) January 9, 2025

Εκτιμάται ως μια από τις πιο καταστροφικες πυρκαγιες στην ιστορια του Λος Αντζελες- με οικονομικο κοστος πολλων δεκαδων δικσεκατομμυριων δολαρίων εως τωρα- και δεν αποκλειται να περάσουν στην ιστορία ως οι πιο καταστροφικες πυρκαγιες στην ιστορία της Αμερικής.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτό που συμβαίνει είναι ακριβώς αυτό για το οποίο προειδοποιούν εδώ και καιρό, δηλαδή ένας συνδυασμός παραγόντων και ακραίων φαινομένων που οφείλονται στην αλλαγή του κλίματος, και που όταν συμβαίνουν μαζι προκαλούν πολύ μεγαλύτερη ζημιά από ό,τι αν συνέβαιναν μεμονωμένα.

Προσθέτουν δε, ότι αυτές οι πυρκαγιές είναι πολύ δύσκολο να περιοριστούν – και συνεπώς ίσως να ζούμε ακόμη στην αρχή μιας ακόμη μεγαλύτερης καταστροφης- ακριβως γιατί πολλά φαινόμενα έχουν συσωρευθει και πλήττουν συντονισμένα την καλιφορνια, ξηρασία, ισχυρότατοι άνεμοι, ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, όπου αποτυπώνεται το πώς εξαπλώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η καταστροφική φωτιά που μαίνεται για τρίτη μέρα στο Λος Άντζελες. Το χρονικό της τραγωδίας προέρχεται από μια συρραφή βίντεο, προερχόμενα από κάμερες τοποθετημένες σε διάφορα σημεία της πόλης, που έχουν καταγράψει το περιστατικό.

Κόλαση φωτιάς στο Λος Άντζελες: Πέντε νεκροί - Νέο μέτωπο στο Χόλιγουντ, εντολή εκκένωσης

Ειδικότερα, όπως φαίνεται, από ένα σημείο με βλάστηση αρχίζει να φαίνεται ξαφνικά λίγος καπνός με χρώμα ελαφρά γκρι. Σχεδόν αμέσως και με τους ανέμους να λυσσομανούν όπως μαρτυρά και το βιντεοληπτικό υλικό ο γκρι καπνός πυκνώνει και αρχίζει να επεκτείνεται. Έπειτα από λίγα λεπτά, τη θέση του καπνού έχουν πάρει πλέον οι φλόγες με το βαθύ πορτοκαλί τους χρώμα να προκαλεί κυριολεκτικά ανατριχίλα σε όποιον παρακολουθεί τη συγκεκριμένη σκηνή.

Πύρινος εφιάλτης στο Λος Άντζελες: Οι λόγοι που εξαπλώθηκε η φονική πυρκαγιά

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η φωτιά ξεκινάει περίπου στις δέκα και μισή το πρωί της Τρίτης (7/1 – τοπική ώρα), με την εκδήλωση του καπνού. Όπως μπορεί κανείς να δει στις δέκα και μισή το βράδυ της ίδιας ημέρας, πλέον το σημείο καίγεται ολοσχερώς. Η πυκνή βλάστηση που επικρατεί στην περιοχή αυτή αποτελεί το καλύτερο… προσάναμμα για να συνεχίσει να τρέφεται η φωτιά και να επεκτείνει το καταστροφικό της έργο.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Η ανατριχιαστική πρόβλεψη πυροσβέστη

Το ανατριχιαστικό της υπόθεσης είναι ότι πριν λίγο καιρό, σαν άλλος… προφήτης, ο γνωστός podcaster και ραδιοφωνικός παραγωγός Τζο Ρόγκαν, γνωστός για τις… ωμές τοποθετήσεις τους σε καίρια ζητήματα της επικαιρότητας και δηλωμένος υποστηρικτής του Τραμπ, είχε αποκαλύψει στην εκπομπή του ότι είχε συνομιλήσει με έναν πυροσβέστη της υπηρεσίας του Λος Άντζελες, που δεν δίστασε να πει ότι ήταν θέμα χρόνου να εκδηλωθεί μια τέτοια πυρκαγιά.

Διάσημοι που έχασαν ή εκκένωσαν τα σπίτια τους λόγω της πύρινης λαίλαπας στο Λος Άντζελες

«Μια μέρα απλά θα χρειαστεί ο κατάλληλος άνεμος για να δημιουργηθεί κόλαση. Θα κάψει όλο το Λος Άντζελες και θα φτάσει μέχρι τον ωκεανό», είχε προβλέψει ο πυροσβέστης, κάτι που ο Ρόγκαν μετέφερε στην εκπομπή του και τελικά επαληθεύεται.

Δείτε βίντεο: