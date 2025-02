Βίντεο-ντοκουμέντο από τη συντριβή αεροσκάφους με 6 επιβαίνοντες στη Φιλαδέλφεια - «Κόλαση φωτιάς» στην περιοχή

Η εφημερίδα Philadelphia Inquirer, επικαλούμενη την αστυνομία, ανέφερε ότι το αεροπλάνο συνετρίβη λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα ανατολικά του Roosevelt Mall στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια. Ο καιρός ήταν κρύος και βροχερός και η ορατότητα ήταν περιορισμένη την ώρα του δυστυχήματος.

Dashcam footage of the Jet Rescue Air Ambulance crash in Philadephia tonight.

The Learjet appears to have impacted the ground at a nearly vertical angle. The last transponder signal, sent seconds before the crash, showed a descent rate of more than 11,000 feet per minute. pic.twitter.com/27hGq2xcny