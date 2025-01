Κόλαση φωτιάς στο Λος Άντζελες: Πέντε νεκροί - Νέο μέτωπο στο Χόλιγουντ, εντολή εκκένωσης

Οι αρχές διέταξαν κατοίκους της ιστορικής συνοικίας του Χόλιγουντ να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας νέας πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στους λόφους της, μερικές εκατοντάδες μέτρα από τη Hollywood Boulevard.

«Άμεση απειλή για τη ζωή. Δίνεται υποχρεωτική εντολή οι κάτοικοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα άμεσα. Η πρόσβαση του κοινού στην περιοχή απαγορεύεται», ανέφερε το πυροσβεστικό σώμα της πόλης του Λος Άντζελες, παραθέτοντας χάρτη ο οποίος περιλαμβάνει τομείς της φημισμένης συνοικίας, καρδιάς της βιομηχανίας του κινηματογράφου.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι είναι νεκροί εξαιτίας πυρκαγιών που μαίνονται, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους, σε περιοχές γύρω από τη μεγαλούπολη του Λος Άντζελες, αναγκάζοντας χιλιάδες πολίτες να τραπούν σε φυγή και αφανίζοντας εκατοντάδες κτίρια.

Ο απολογισμός των νεκρών υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς, προειδοποίησε ο σερίφης της κομητείας του Λος Άντζελες, ο Ρόμπερτ Λούνα, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει «πολύ ασταθής».

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ακύρωσε το αποχαιρετιστήριο ταξίδι που επρόκειτο να αρχίσει σήμερα στην Ιταλία εξαιτίας των πυρκαγιών που μαίνονται σε τομείς του Λος Άντζελες, ενημέρωσε χθες Τετάρτη ο Λευκός Οίκος.

Ο κ. Μπάιντεν, ο οποίος πήγε νωρίτερα χθες να συναντήσει μέλη του πυροσβεστικού σώματος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, «έλαβε την απόφαση να ακυρώσει το προσεχές ταξίδι του στην Ιταλία για να επικεντρωθεί στη διαχείριση του συνόλου της αντίδρασης του ομοσπονδιακού κρατικού μηχανισμού τις επόμενες ημέρες», ανακοίνωσε η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος προγραμμάτιζε να επισκεφθεί την Ιταλία από σήμερα 9η ως την Κυριακή 12η Ιανουαρίου, κάνοντας πιθανόν το τελευταίο του ταξίδι στο εξωτερικό προτού επιστρέψει στην εξουσία ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ την μεθεπόμενη Δευτέρα 20ή Ιανουαρίου.

Από την πλευρά της η αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος του Λος Άντζελες, η Κριστίν Κράουλι, ανακοίνωσε πως εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά —πέρα από τις πέντε με τις οποίες μάχονται οι άνδρες της— σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Χόλιγουντ Χιλς.

Οι αρχές έχουν δώσει εντολή σε κάπου 100.000 πολίτες να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις εστίες τους εν μέσω των πυρκαγιών.

Η χειρότερη πυρκαγιά θεωρείται αυτή στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς, όπου ζουν διάφορες διασημότητες.

Η φωτιά εκεί εκδηλώθηκε προχθές Τρίτη και είχε κατακάψει σχεδόν 65.000 στρέμματα ως χθες. Στο πέρασμά τους, οι φλόγες κατέστρεψαν κάπου 1.000 κτίρια, δήλωσε ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος της κομητείας του Λος Άντζελες Άντονι Μαρόνι, υπογραμμίζοντας πως η κατάσταση παραμένει ανεξέλεγκτη.

«Δεν έχουμε αρκετούς πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση», είπε με απόγνωση ο επικεφαλής του τοπικού πυροσβεστικού σώματος Μαρόνι.

Στην Αλταντίνα, βόρεια του Λος Άντζελες, όπου οι φλόγες διένυσαν κάπου 43.000 στρέμματα αφότου εκδηλώθηκε πυρκαγιά προχθές Τρίτη, ο Γουίλιαμ Γκονσάλες επέστρεψε χθες στο σπίτι του, από όπου είχε φύγει εσπευσμένα. Είπε πως «τα χάσαμε σχεδόν όλα»: «οι φλόγες καταβρόχθισαν τα όνειρά μας. Δεν απομένουν πλέον παρά μόνο στάχτες εδώ».

Πελώρια νέφη καπνού υψώνονται στους αιθέρες της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ, όπου η οσμή καμένου είναι πανταχού παρούσα.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να κάνουν οικονομία στο νερό, καθώς τρεις δεξαμενές που τροφοδοτούν τους πυροσβέστες άδειασαν.

«Το να προσπαθείς να πολεμήσεις αυτές της πυρκαγιές με τα αστικά συστήματα ύδρευσης είναι αληθινή πρόκληση», παραδέχτηκε η Τζάνις Κινόνες, στέλεχος της δημοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και ηλεκτροδότησης της μεγαλούπολης (LADWP).

Οι θερμοί άνεμοι γνωστοί με την ονομασία Σάντα Άνα, συνηθισμένοι κατά τη διάρκεια του καλιφορνέζικου χειμώνα, αναμενόταν να πνέουν με ριπές που θα έφθαναν ακόμη και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα χθες, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), εξαπλώνοντας τις φλόγες και εγείροντας «θανάσιμο κίνδυνο».

Πέρα από τους ανέμους, ο μετεωρολόγος Ντάνιελ Σουέιν επισήμανε «την έλλειψη βροχής και την αφύσικη ζέστη και ξηρασία εδώ και έξι μήνες» για να εξηγήσει τις πυρκαγιές εν μέσω του Ιανουαρίου.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν επίσης σε άλλα δυο μέτωπο, γύρω από τη Σάντα Κλαρίτα και στην κοιλάδα Σαν Φερνάντο.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που επισκέπτεται την Καλιφόρνια, μετέβη σε μονάδα της πυροσβεστικής στη Σάντα Μόνικα. Υποσχέθηκε πως θα κάνει ό,τι μπορεί «για όσο χρειαστεί», προκειμένου να ελεγχθούν οι πυρκαγιές.

Μέσω Truth Social ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του καταφέρθηκε εναντίον του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, του Γκάβιν Νιούσομ, μαύρου προβάτου του μεγιστάνα. Τον κατηγόρησε πως είναι ο κύριος «υπεύθυνος» για αυτή την «αληθινή καταστροφή» και υποστήριξε, ψευδώς, πως όσα υποφέρει η πολιτεία οφείλονται στις πολιτικές του για την προστασία του περιβάλλοντος.

Οι χειμερινές μεγάλες πυρκαγιές είναι πολύ σπάνιες στην Καλιφόρνια. Η βάση δεδομένων για τις καταστροφές του πανεπιστημίου της Λουβαίνης δεν συμπεριλαμβάνει παρά μόλις δύο από το 2000, την «Thomas Fire» το 2017 (κατέκαψε 1.102 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και την «Gavilan Fire» το 2002, λιγότερο εκτεταμένη (23 τετραγωνικά χιλιόμετρα), που όμως προκάλεσε μαζική εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων και τραυματισμούς.

Επιστήμονες δεν παύουν να προειδοποιούν πως η κλιματική αλλαγή κάνει πολύ συχνότερα μετεωρολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζονται ακραία και θα πολλαπλασιάσει τις λεγόμενες φυσικές καταστροφές.

Ο απερχόμενος αρχηγός του κράτους, πιστός καθολικός, σχεδίαζε να συναντηθεί με τον πάπα Φραγκίσκο, με τον ιταλό ομόλογό του Σέρτζο Ματαρέλα και με την πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι.

Χαοτική εκκένωση με μποτιλιάρισμα

Το πυροσβεστικό σώμα της μεγαλούπολης διέταξε τους κατοίκους τομέων της συνοικίας του Χόλιγουντ, της καρδιάς της βιομηχανίας του κινηματογράφου, να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους εξαιτίας νέας φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω σήμερα, με τους ανέμους και την ανυδρία να δυναμώνουν τις φλόγες στη συνοικία Πασίφικ Παλισέιντς και σε τουλάχιστον άλλες δύο συνοικίες στην περιοχή του Λος Άντζελες, είπαν μετεωρολόγοι.

Χθες ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πολλά κτίρια καταστράφηκαν και σχεδόν 20.000 στρέμματα μετατράπηκαν σε στάχτες στο Πασίφικ Παλισέιντς, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των παράκτιων πόλεων Σάντα Μόνικα και Μαλιμπού, λένε αξιωματούχοι. Στην περιοχή ζουν πολλοί αστέρες του κινηματογράφου και της μουσικής.

Ποιοι σταρ έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους

Ο σταρ της ριάλιτι τηλεόρασης, Σπένσερ Πρατ, και η σύζυγός του, Χάιντι Μόνταγκ, έχασαν το σπίτι τους στη χλιδάτη συνοικία του Λος Άντζελες εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς. Ακόμα, ο – υποψήφιος για Όσκαρ – ηθοποιός, Τζέιμς Γουντς, ο οποίος κοινοποίησε πλάνα από ένα σπίτι δύο τετράγωνα μακριά από το δικό του, που είχε τυλιχτεί στις φλόγες, εγκατέλειψε την περιοχή Pacific Palisades με την οικογένειά του, καθώς η πυρκαγιά καίει τα πάντα στο πέρασμά της. Ο ίδιος δεν έχει διευκρινίσει την κατάσταση της δικής του ιδιοκτησίας μετά την απομάκρυνσή του. Επισης, ο Τζέιμς Γουντς δήλωσε ότι ο ίδιος και πολλοί από τους γείτονές του δεν έχουν πλέον ασφάλιση, αφού μια «μεγάλη εταιρεία» φέρεται να ακύρωσε πολλά από τα συμβόλαια πριν από τέσσερις μήνες.

Ακόμα, ο ηθοποιός του «Star Wars», Μαρκ Χάμιλ, αποκάλυψε ότι τον έβγαλαν από το σπίτι του στο Μαλιμπού την «τελευταίας στιγμής» το βράδυ της Τρίτης (7/1). Είπε ότι «μικρές φωτιές» έκαιγαν «και στις δύο πλευρές του δρόμου», καθώς πλησίαζε στον Pacific Coast Highway και χαρακτήρισε την πυρκαγιά ως την «πιο φρικτή πυρκαγιά» από το 1993.

Ο πρωταγωνιστής του «Police Academy», Στίβ Γκούτενμπεργκ, ανέλαβε δράση καθώς η πυρκαγιά διέσχιζε την κοινότητα Pacific Palisades, βοήθησε τους πυροσβέστες, μετακινώντας αυτοκίνητα προκειμένου να κάνει χώρο για τα πυροσβεστικά οχήματα. Ο Γιουτζίν Λέβι, που ονομάστηκε επίτιμος δήμαρχος του Pacific Palisades, είπε ότι κόλλησε στο μποτιλιάρισμα που δημιουργήθηκε, καθώς πολλοί κάτοικοι έφευγαν από την περιοχή.

Εντολή να εκκενωθεί και το σπίτι της Κάμαλα Χάρις έδωσαν οι Αρχές την Τετάρτη. «Χθες το βράδυ, η γειτονιά της αντιπροέδρου στο Λος Άντζελες τέθηκε υπό εντολή εκκένωσης. Κανείς δεν βρισκόταν στο σπίτι της εκείνη τη στιγμή. Η ίδια και ο σύζυγός της προσεύχονται για την ασφάλεια των συμπολιτών τους στην Καλιφόρνια, των ηρωικών ανταποκριτών και του προσωπικού των Μυστικών Υπηρεσιών» ανέφερε ο εκπρόσωπος της Χάρις, Ερνέστο Απρέζα, σε δήλωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρ' όλα αυτά, ακόμη και όσοι κατάφεραν να σωθούν, προσεύχονται τώρα για ένα θαύμα, όπως η κληρονόμος της Formula 1, Πέτρα Έκλεστοουν, και ο σύζυγός της, Σαμ Πάλμερ, που απομακρύνθηκαν από το Λος Άντζελες με την οικογένειά τους. Ο Μπεν Άφλεκ έτρεξε στο σπίτι της πρώην συζύγου του, Τζένιφερ Γκάρνερ, μετά την εκκένωση της γειτονιάς του από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.

Κυκλοφοριακό κομφούζιο σημειώθηκε στους δρόμους με πολίτες να προσπαθούν να φύγουν για να γλυτώσουν από την κόλαση, ορισμένους να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους καθώς οι φλόγες προσέγγιζαν επικίνδυνα και πυκνό καπνό να υψώνεται στον νυχτερινό ουρανό πάνω από το Λος Άντζελες και τα περίχωρά του.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες Κάρεν Μπας προέτρεψε σήμερα το πρωί τους κατοίκους να ακολουθήσουν τις εντολές εκκένωσης και στάθμευσης, σπεύδοντας στα καταφύγια που έχουν στήσει οι αρχές εφόσον χρειαστεί.

«Μείνετε σε επαγρύπνηση και μείνετε ασφαλείς», έγραψε η αξιωματούχος σε μια ανάρτηση στο Χ, επισημαίνοντας πως η ανεμοθύελλα αναμένεται να επιδεινωθεί το πρωί.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επισήμανε σε συστάσεις που εξέδωσε: «Πρόκειται για μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για τμήματα των κομητειών Λος Άντζελες και Βεντούρα!».

Η κάτοικος του Πασίφικ Πελισέιντς Σίντι Φέστα περιέγραψε πως όταν εκείνη έφευγε από την περιοχή, οι φλόγες είχαν φθάσει «τόσο πολύ κοντά στα οχήματα».

«Οι άνθρωποι άφησαν τα οχήματά τους στο Παλισέιντς Ντράιβ. Η πλαγιά καιγόταν. Οι φοίνικες, τα πάντα έχουν χαθεί», δήλωσε η Φέστα μέσα από το αυτοκίνητό της.

Άνθρωποι τραυματίστηκαν στη φωτιά στο Παλισέιντς, ορισμένοι υπέστησαν εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια, ανέφερε ένας πυροσβέστης στο KTLA. Μια γυναίκα πυροσβέστης τραυματίστηκε στο κεφάλι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θανάτους.

Ο πρωταγωνιστής του Χόλιγουντ Τζέιμς Γουντς έγραψε σε μήνυμά του στο Χ ότι κατάφερε να απομακρυνθεί από την κατοικία του στο Πασίφικ Παλισέιντς, ωστόσο πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζω αυτήν τη στιγμή εάν το σπίτι μας παραμένει όρθιο».

Τουλάχιστον τρεις πυρκαγιές

Μια δεύτερη φωτιά, η Ίτον Φάιρ (Eaton Fire), ξέσπασε σε απόσταση 50 χιλιομέτρων στην Αλταντίνα, κοντά στην Πασαντίνα και το μέγεθός της έχει φθάσει τα 4000 στρέμματα από 800 σε λίγες μόλις ώρες, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία Cal Fire.

Τουλάχιστον 100 τρόφιμοι από έναν οίκο ευγηρίας στην Πασαντίνα απομακρύνθηκαν, μετέδωσε το CBS News. Σε βίντεο που προβλήθηκε διακρίνονται ηλικιωμένοι, πολλοί σε αναπηρικά αμαξίδια και σε φορεία, να έχουν συγκεντρωθεί σε έναν χώρο στάθμευσης γεμάτο από καπνό κι ενώ πνέουν θυελλώδεις άνεμοι, ενώ πυροσβεστικά και ασθενοφόρα αναμένουν να τους παραλάβουν.

Αξιωματικοί της πυροσβεστικής είπαν ότι μια τρίτη πυρκαγιά, η Hurst Fire, ξεκίνησε στο Σίλμαρ, στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, οδηγώντας στην εκκένωση κατοίκων. Η φωτιά αυτή επεκτάθηκε σε 2020 στρέμματα από 400 στρέμματα νωρίτερα, σύμφωνα με την Cal Fire.

Περισσότερα από 210.000 σπίτια και επιχειρήσεις στην κομητεία του Λος Άντζελες δεν είχαν ηλεκτρικό ρεύμα χθες το βράδυ, σύμφωνα με τα στοιχεία από το PowerOutage.us.

Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για σπίτια που τυλίχθηκαν στις φλόγες, με τη φωτιά να πλησιάζει στα αυτοκίνητά τους καθώς διέφευγαν από τους λόφους του Τοπάνγκα Κάνιον.

Τοπικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως η φωτιά εξαπλώθηκε βόρεια, καίγοντας σπίτια κοντά στο Μαλιμπού. Σε τμήματα του Μαλιμπού και της Σάντα Μόνικα οι αρχές έχουν εκδώσει εντολές εκκένωσης.

Εγκαυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειας, αφότου περπάτησαν προς το εστιατόριο Duke's στο Μαλιμπού τη νύχτα, έγραψαν οι Los Angeles Times επικαλούμενοι έναν αξιωματούχο.

Η αρχηγός της πυροσβεστικής του Λος Άντζελες Κρίστιν Κρόουλι δήλωσε νωρίτερα, σε μια συνέντευξη Τύπου, ότι περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι από 10.000 σπίτια εγκατέλειψαν τις εστίες τους.

Σε πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα, πυροσβεστικά αεροσκάφη έπαιρναν νερό από τη θάλασσα για να το ρίξουν στα σπίτια που καίγονταν. Μπουλντόζες απομάκρυναν τα εγκαταλελειμένα αυτοκίνητα από δρόμους προκειμένου ασθενοφόρα και άλλα οχήματα των υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών να μπορούν να περνάνε.