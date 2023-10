Κόλαση πολέμου στη Μέση Ανατολή: Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για «χερσαίο ελιγμό» στη Γάζα - Στόχος η «εξάλειψη» της Χαμάς

"Ξέρω ότι ακούτε κάποιες δηλώσεις, αυτό δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, αλλά προετοιμαζόμαστε για έναν χερσαίο ελιγμό, στην περίπτωση που αυτό αποφασιστεί", συνέχισε ο συνταγματάρχης Χεχτ.

Ο στόχος του ισραηλινού στρατού είναι η "εξάλειψη" της κυβέρνησης της Χαμάς, του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, σημείωσε εξάλλου.

"Αυτήν την συγκεκριμένη στιγμή, επικεντρωνόμαστε στους υψηλόβαμους ηγέτες τους, όχι μόνον στην στρατιωτική ηγεσία, αλλά και στους κυβερνητικούς τους αξιωματούχους ως τον (Γιάχια) Σινουάρ (σ.σ.: ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα). Αυτοί εμπλέκονται άμεσα" στην φονική επίθεση του Σαββάτου, που συγκλόνισε το Ισραήλ και λόγω της βαρβαρότητάς της, κατέληξε ο αντισυνταγματάρχης του ισραηλινού στρατού.

Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τη Λωρίδα της Γάζας αφού ορκίσθηκε να «συντρίψει» και να «καταστρέψει» το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς, υπεύθυνο για την πιο φονική επίθεση στην ιστορία εναντίον του εβραϊκού κράτους.

Ξεπερνούν τους 2.500 οι νεκροί και από τις δύο πλευρές.Ο αριθμός των νεκρών στη Λωρίδα της Γάζας έφθασε τους 1.354, όπως ανέφερε σήμερα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας της Χαμάς, μετά τον πολλαπλασιασμό των ισραηλινών βομβαρδισμών σε αυτή την παλαιστινιακή περιοχή που τελεί υπό τον έλεγχο του ισλαμιστικού κινήματος.

Κατά την έκτη ημέρα του πολέμου που έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, τα ισραηλινά πλήγματα συνεχίσθηκαν στη διάρκεια της νύχτας εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, απ' όπου εκτοξεύθηκαν ομοβροντίες ρουκετών προς το νότιο Ισραήλ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι εκτόξευσε ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ μετά τις ισραηλινές επιδρομές με στόχο «αμάχους» σε δύο προσφυγικούς καταυλισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό θύλακα που ελέγχεται από το ισλαμιστικό κίνημα.

"Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κασέμ (Σ.τ.Σ: η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) εκτόξευσαν ρουκέτες στο Τελ Αβίβ ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα που στόχευαν αμάχους στους καταυλισμούς Αλ Σάτι και Αλ Τζαμπάλια", ανέφερε η Χαμάς.

Hamas launched several rockets at Tel Aviv's Ben Gurion Airport in Israel. The responsibility for this attack has been claimed by Hamas' Al-Qassam. It's been reported that, due to these strikes, planes were unable to land at the Ben Gurion Airport.

Watch as @deepduttajourno and… pic.twitter.com/aL9C2sRrO5