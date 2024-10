«Κόλαση» στη Μέση Ανατολή: 200 πυραύλους εκτόξευσε το Ιράν – Πώς θα απαντήσει το Ισραήλ, ο ρόλος των ΗΠΑ

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν να εκτοξεύει την Τρίτη εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους προς το Ισραήλ, σε μία απότομη κλιμάκωση της πολύμηνης σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και των πολιτοφυλακών της Χεζμπολάχ και της Χαμάς που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εκτόξευσαν 200 πυραύλους εναντίον του Ισραήλ κατά την επίθεση που εξαπολύθηκε χθες Τρίτη το βράδυ, ανάμεσά τους —για πρώτη φορά— και υπερηχητικούς πυραύλους, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, διαβεβαίωσαν πως «το 90%» των πυραύλων που εκτοξεύτηκαν «πέτυχε τους στόχους τους».

Από τη δική του πλευρά, ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε νωρίτερα πως το Ιράν εκτόξευσε περίπου 180 πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας, προσθέτοντας πως οι περισσότεροι αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν.

LIVE: View of Tel Aviv’s skyline as Iran launches missiles into Israel https://t.co/nBVZZU7t1o — Reuters (@Reuters) October 1, 2024

Τον Ιούνιο του 2023, το Ιράν αποκάλυψε υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο μέσου βεληνεκούς, που βάφτισε Φάταχ, τονίζοντας πως είναι ικανός να κινείται με ταχύτητα δεκαπενταπλάσια αυτής του ήχου.

Ο τότε πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί διατεινόταν την εποχή πως το συγκεκριμένο όπλο θα αυξήσει την «αποτρεπτική ισχύ» της Ισλαμικής Δημοκρατίας και θα φέρει περισσότερη «ειρήνη και σταθερότητα στη χώρα και στην περιφέρεια».

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι είναι ευέλικτοι και μπορούν να κινούνται σε χαμηλό υψόμετρο, κάτι που καθιστά πολύ δύσκολο να προβλεφθεί η τροχιά τους και δυσχεραίνει την αναχαίτισή τους.

Sirens were going off in Tel Aviv and Jerusalem as missiles from Iran rained down on Israel. Follow live updates: https://t.co/H2w6KE0UBvpic.twitter.com/6mVrArfmsD — Sky News (@SkyNews) October 1, 2024

Το Ιράν άσκησε το δικαίωμά του στη «νόμιμη άμυνα» εναντίον του Ισραήλ και η δράση του μπορεί να θεωρηθεί λήξασα, εκτός εάν «το ισραηλινό καθεστώς αποφασίσει» να προβεί σε ενέργειες που θα απαιτήσουν «περαιτέρω ανταπόδοση», ανέφερε λίγες ώρες αργότερα ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί μέσω X (πρώην Twitter).

Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σημείωσε πως η χθεσινή απευθείας επίθεση εναντίον του Ισραήλ —η δεύτερη έπειτα από αυτή της 13ης Απριλίου—, αποφασίστηκε αφού η Τεχεράνη άσκησε «τρομερή αυτοσυγκράτηση» για σχεδόν δύο μήνες, με την ελπίδα πως θα επιτυγχανόταν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η δράση μας ολοκληρώθηκε εκτός αν το ισραηλινό καθεστώς αποφασίσει να προσκαλέσει περαιτέρω ανταπόδοση. Στο σενάριο αυτό, η ανταπόδοσή μας θα είναι πιο σθεναρή», πρόσθεσε ο κ. Αραγτσί.

Την ίδια στιγμή, αξιωματούχοι του Ισραήλ έλεγαν πως η επίθεση του Ιράν έγινε σε δύο κύματα, όπως μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios.

Ο ισραηλινός στρατός υποστηρίζει ότι αναχαιτίστηκε «μεγάλος αριθμός» πυραύλων. «Υπήρξε κάποιος αντίκτυπος στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

Εκατέρωθεν απειλές για κλιμάκωση

Το Ιράν απείλησε πως αν υπάρξει ανταπάντηση από το Ισραήλ, θα υπάρξει και νέα επίθεση από την Τεχεράνη.

Το Ιράν θα πλήξει «όλες τις υποδομές» του Ισραήλ αν υποστεί επίθεση σε ανταπόδοση για την εκτόξευση 200 πυραύλων στην οποία προχώρησε χθες Τρίτη, προειδοποίησε ο αρχηγός του ιρανικού γενικού επιτελείου στρατηγός Μοχαμάντ Μπαγερί.

«Αν το σιωνιστικό καθεστώς, που έχει τρελαθεί, δεν ελεγχθεί από τους αμερικανούς και ευρωπαίους υποστηρικτές του, θελήσει να συνεχίσει τα εγκλήματά του ή να δράσει εναντίον της (εθνικής) κυριαρχίας μας και της εδαφικής ακεραιότητάς μας, θα επαναληφθεί επιχείρηση όπως η αποψινή (σ.σ. χθεσινή), με ακόμη μεγαλύτερη ένταση» και «θα μπουν στο στόχαστρο όλες οι υποδομές του», διεμήνυσε ο στρατηγός Μπαγερί μέσω της ιρανικής κρατικής τηλεόρασης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ισραηλινού στρατού, Ντάνιελ Χαγκάρι, δήλωσε στον απόηχο της ιρανικής επίθεσης ότι «είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα σε άμυνα και επίθεση, θα προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ. Αυτή η (πυραυλική) βολή θα έχει συνέπειες. Έχουμε σχέδια και θα δράσουμε στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξουμε».

Ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι λέει ότι δεν υπάρχουν πρόσθετες απειλές προς το Ισραήλ από το Ιράν επί του παρόντος, υποδεικνύοντας ότι η πυραυλική επίθεση έχει τελειώσει.

This is what a live report from @CNN looked like as missiles rained down over Israel. Watch: ?? @jacobkornbluhpic.twitter.com/zdE0ZAj1TV — Israel ????? (@Israel) October 1, 2024

Οργή και υπόσχεση Νετανιάχου για εκδίκηση

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, τόνισε οργισμένος πως το «Ιράν έκανε ένα μεγάλο λάθος και θα το πληρώσει».

«Το Ιράν επιτέθηκε ξανά στο Ισραήλ με εκατοντάδες πυραύλους. Αυτή η επίθεση απέτυχε. Ματαιώθηκε χάρη στο σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ, που είναι το πιο προηγμένο στον κόσμο. Συγχαίρω τον IDF για το εντυπωσιακό επίτευγμα. Ματαιώθηκε επίσης χάρη στην επαγρύπνηση και την ευθύνη που δείξατε από εσάς, τους πολίτες του Ισραήλ. Ευχαριστώ επίσης τις ΗΠΑ για την υποστήριξή τους στην αμυντική μας προσπάθεια απόψε το Ιράν και θα το πληρώσει», είπε ο κ. Νετανιάχου.

More Footage of the Iranian attack on Israel pic.twitter.com/RAyZu5feaf — Mossad Commentary (@MOSSADil) October 1, 2024

ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν την απάντηση στο Ιράν

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ προειδοποίησε χθες Τρίτη το Ιράν εναντίον των «συνεπειών» της επίθεσης που εξαπέλυσε εναντίον του Ισραήλ, προσθέτοντας πως διεξάγει συνομιλίες με την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ανταπόδοση σε αυτήν.

«Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν πλήρως, πλήρως, πλήρως το Ισραήλ», είπε στον Τύπο ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας πως βρίσκονται «σε εξέλιξη» συνομιλίες με την ισραηλινή κυβέρνηση για την ανταπόδοση.

Όπως είπε νωρίτερα ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν, ο Τζο Μπάιντεν έκρινε επίσης πως η επίθεση αποδείχθηκε «αναποτελεσματική», ότι «αποκρούστηκε» από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, με τη συμβολή αυτών των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων τους.

«Είναι απόλυτα απαράδεκτη και όλος ο κόσμος πρέπει να (την) καταδικάσει», είπε από την πλευρά του ο αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν, αναφερόμενος στην ιρανική επίθεση.

Το Ιράν εκτόξευσε χθες κάπου 180 πυραύλους εναντίον της ισραηλινής επικράτειας σε ανταπόδοση, σύμφωνα με την Τεχεράνη, για τις δολοφονίες των ηγετών της λιβανικής Χεζμπολά και της παλαιστινιακής Χαμάς. Επρόκειτο για τη δεύτερη επίθεση του είδους μέσα σε έξι μήνες.

Η εξέλιξη καταγράφτηκε καθώς η Μέση Ανατολή βρίσκεται βυθισμένη σε εκρηκτική κατάσταση και οι εκκλήσεις να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και στη Λωρίδα της Γάζας πέφτουν στο κενό.

Εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο Πατ Ράιντερ, δήλωσε πως το Ιράν εκτόξευσε «περίπου διπλάσιους πυραύλους» χθες από ό,τι τον Απρίλιο.

Η Ουάσιγκτον ανέφερε πως δεν ενημερώθηκε για κανέναν «θάνατο στο Ισραήλ», αλλά επιδιώκει να συγκεντρώσει πληροφορίες για τον θάνατο παλαιστινίου πολίτη στην Ιεριχώ, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Είναι πρόδηλο πως πρόκειται για σημαντική κλιμάκωση από πλευράς του Ιράν, για σημαντική εξέλιξη, και είναι επίσης σημαντικό να διαβουλευθούμε με το Ισραήλ», ανέφερε ο ΣΕΑ Σάλιβαν.

Νωρίτερα, ανακοινώθηκε από τον Λευκό Οίκο πως ο πρόεδρος Μπάιντεν διέταξε τον στρατό της χώρας του «να βοηθήσει το Ισραήλ να αμυνθεί» και ότι «καταρρίφθηκαν πύραυλοι» που είχαν εκτοξευθεί εναντίον του στενού συμμάχου των ΗΠΑ. Όπως ακριβώς έγινε τη 13η Απριλίου, όταν ο αμερικανικός στρατός βοήθησε στην αναχαίτιση των εκατοντάδων πυραύλων και drones που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ σε αντίποινα για την ισοπέδωση του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό, που αποδόθηκε στον ισραηλινό στρατό.