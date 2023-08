Κόλαση στη Χαβάη: Τουλάχιστον 67 νεκροί από τις πυρκαγιές - Αποκαρδιωτικές εικόνες- ΒΙΝΤΕΟ

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας Τζος Γκριν είχε πει στο δίκτυο CNN πως έχουν επιβεβαιωθεί 59 θάνατοι. «Χωρίς αμφιβολία, τα θύματα θα είναι περισσότερα. Δεν γνωρίζουμε πόσα ακριβώς θα είναι τελικά», τόνισε.

Οι εικόνες από το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο Λαχέινα είναι αποκαρδιωτικές. Τα σωστικά συνεργεία χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή, όπου περίπου χίλια κτίρια έχουν καταστραφεί, ανασύροντας απανθρακωμένα πτώματα από τα χαλάσματα.

Το νησί Μάουι διαθέτει σειρήνες προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές και άλλες απειλές, οι οποίες σύμφωνα με μαρτυρίες δεν ηχούσαν κατά την επέλαση της πύρινης λαίλαπας, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής στο Μάουι, ο Μπράντφορντ Βεντούρα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη πως λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της φωτιάς και του μπλακάουτ στις τηλεπικοινωνίες κατέστη «σχεδόν αδύνατος» ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων για την έγκαιρη εκκένωση της περιοχής.

Χθες Παρασκευή, ο δήμαρχος Ρίτσαρντ Μπίσεν είπε στην εκπομπή «Today» του NBC πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες ότι δεν ηχούσαν οι σειρήνες συναγερμού, υπογραμμίζοντας πως οι φλόγες εξαπλώθηκαν αστραπιαία.

Το παραθαλάσσιο θέρετρο της Λαχέινα βρίσκεται δίπλα σε δύο λόφους, κάτι που σημαίνει πως η εκκένωσή του δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη, αφού υπάρχουν μόνο δύο διέξοδοι, επεσήμανε ο Άντριου Ρούμπαχ. «Είναι ένα εφιαλτικό σενάριο», παραδέχθηκε ο πρώην καθηγητής Πολεοδομίας στο πανεπιστήμιο της Χαβάης, αναλύοντας τα δεδομένα: «Μια πυρκαγιά που εξαπλώνεται ραγδαία σε πυκνοκατοικημένη περιοχή, όπου υπάρχουν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και όχι πολλές καλές επιλογές σε ό,τι αφορά την εκκένωση».

