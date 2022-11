Κολομβία: 271 νεκροί από τις πλημμύρες τον Νοέμβριο - Βίντεο

Οι βροχές, που συνδέονται με το φαινόμενο «Λα Νίνια» και την κλιματική αλλαγή, εντάθηκαν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, επηρεάζοντας 745.000 ανθρώπους σε 32 περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με την UNGRD.

Μερίδα του Τύπου αναφέρεται εκτενώς στον ιδιαίτερα βροχερό χειμώνα φέτος: «Ένας χειμώνας που ξεχειλίζει», ήταν ο τίτλος της εφημερίδας El Espectador χθες Πέμπτη, ενώ άλλα μέσα υπογραμμίζουν την αποψίλωση των δασών που πολλαπλασιάζει τον αντίκτυπο των πλημμυρών.

Floods are reported on the road to #LaCalera, as well as severe flooding in the north of #Bogotá, resulting in one death, according to preliminary reports. #Colombia.#flood#flooding#floods#flashflood#HeavyRains#lluvias#lluvia#chuvas#news#weatherpic.twitter.com/RUZQfAzHDM