Κολομβία: Ελεύθερος ο πατέρας του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ Ντίας

Η απαγωγή του Λουίς Μανουέλ Ντίας διέκοψε τις ειρηνευτικές συνομιλίες της κυβέρνησης με τον ELN, οι οποίες ξεκίνησαν ξανά πέρυσι με την ελπίδα να τερματιστεί η συμμετοχή της ομάδας στην 60χρονη σύγκρουση της Κολομβίας, στην οποία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 450.000 ανθρώπους.

Οι δύο πλευρές ξεκίνησαν μια εξάμηνη κατάπαυση του πυρός τον Αύγουστο.

Τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια έδειξαν τον πατέρα της Ντίας σε έναν αεροδιάδρομο στην πόλη Βαλεντουπάρ στην επαρχία Σέσαρ της Κολομβίας αφού κατέβηκε από ελικόπτερο.

?? BREAKING NEWS:

Luis Díaz’s father, kidnapped by ELN guerrillas, has been freed after a week and a half. Luis Díaz’s recent emotional Instagram plea for his father’s release adds intensity to the unfolding situation. #Luisdiaz#Colombiapic.twitter.com/qSMwNF9hHH