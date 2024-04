Κολομβία: Εννιά στρατιωτικοί νεκροί σε συντριβή ελικοπτέρου - Βίντεο

Ούτε ο πρόεδρος, ούτε οι ένοπλες δυνάμεις έχουν δώσει διευκρινίσεις ως αυτό το στάδιο για τις περιστάσεις του δυστυχήματος, δηλαδή το εάν είχε εμπλοκή η εγκληματική οργάνωση που μετράει 4.000 μέλη, σύμφωνα με την υπηρεσία πληροφοριών του στρατού.

#BREAKING Colombian army helicopter carrying at least 8 people crashes in Bolívar, Colombia - local media

pic.twitter.com/hKjpfkoeuB