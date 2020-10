Κολομβία: Ηγετικό στέλεχος του ELN σκοτώθηκε σε επιχείρηση του στρατού

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa-Reuters

Ο θάνατος του Αντρές Βανέγας, γνωστού με το nom de guerre διοικητής Ουριέλ, 41 ετών, είναι το σκληρότερο πλήγμα που έχει καταφέρει ο κολομβιανός στρατός επί προεδρίας Ντούκε, που ανέλαβε την εξουσία το 2018, στην τελευταία — επισήμως — οργάνωση που συνεχίζει τον ανταρτοπόλεμο στην Κολομβία.

