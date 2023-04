Κολομβία: Ιπποπόταμος, «κληρονομιά» του Πάμπλο Εσκομπάρ, συγκρούστηκε με φορτηγό και σκοτώθηκε

Ο ιπποπόταμος, βάρους άνω του ενός τόνου, χτυπήθηκε από το φορτηγό στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Μπογοτά με το Μεντεγίν, σε μια περιοχή κοντά σε ένα κτήμα που ανήκε στον Εσκομπάρ, ανέφερε η Μαρία Μαγκνταλένα Πέρες, η επικεφαλής της πυροσβεστικής στην κοινότητα Πουέρτο Τριούνφο.

Από τη σύγκρουση καταστράφηκε το μπροστινό μέρος του φορτηγού. Ο οδηγός του δεν έπαθε τίποτα.

In #Colombia last night, close to Pablo Escobar's ex-residence, a one tonne #hippopotamus was hit and killed by a passing 4x4. Driver uninjured. https://t.co/pptYO7BY5g