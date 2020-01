Κολομβία: Οι Αρχές απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας κατά του προέδρου του κόμματος FARC

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

«Απετράπη τρομοκρατική ενέργεια με σκοπό να δολοφονηθεί ο Ροδρίγο Λονδόνιο Ετσέβερι, πρόεδρος του πολιτικού κόμματος FARC», είπε ο στρατηγός Ατεορτούα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην πόλη Αρμένια.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Κολομβίας διευκρίνισε ότι για την απόπειρα κατά της ζωής του Λονδόνιο αποκάλυψε ένας πληροφοριοδότης των αρχών.

Ο Λονδόνιο, επικεφαλής των FARC όταν υπεγράφη η συμφωνία ειρήνης με την προηγούμενη κυβέρνηση του προέδρου Χουάν Μανουέλ Σάντος τον Νοέμβριο του 2016, είναι πλέον πρόεδρος του πολιτικού κόμματος Επαναστατική Εναλλακτική Κοινή Δύναμη, που διατήρησε το ίδιο ακρώνυμο στα ισπανικά.

Δυνάμει της συμφωνίας ειρήνης, το κόμμα FARC έχει εξασφαλισμένες πέντε έδρες στη Γερουσία και άλλες πέντε στη Βουλή για δύο κοινοβουλευτικές περιόδους, ως το 2026.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας ανέφερε πως οι δύο άνδρες στους οποίους είχε ανατεθεί να διαπράξουν τον φόνο σκοτώθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου σε δρόμο που συνδέει τις περιφέρειες Κιντίο και Βάγιε δελ Κάουκα, όπου τους εντόπισαν στελέχη των δυνάμεων επιβολής της τάξης.

Police in Colombia killed two assassins who were on their way to snuff out Rodrigo Londoño Echeverri, a former Farc rebel leader turned politician. https://t.co/y24HMcfRHJ