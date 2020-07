Κολομβία: Τουλάχιστον 9 νεκροί στη συντριβή ελικοπτέρου στη ζούγκλα

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

«Δυστυχώς, βρήκαμε τα πτώματα των εννέα μελών του προσωπικού μας», ανέφερε εκπρόσωπος του επιτελείου.

Ο πρόεδρος Ιβάν Ντούκε εξέφρασε την οδύνη του για αυτό το «δυστύχημα» μέσω Twitter και επιβεβαίωσε ότι έγινε κατά τη διάρκεια «επιχείρησης εναντίον των παράνομων».

Αργότερα, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα μετά τον εντοπισμό των πτωμάτων, ο Ντούκε μίλησε για πολύ «δύσκολη στιγμή», εξαίροντας «τον ηρωισμό των στρατιωτών και των αστυνομικών μας».

Colombia: Nine soldiers died in helicopter crash on Inírida river. Black Hawk EJC2176 was part of an assault operation against the alias 'Ivan Mordisco' camp. Two uniformed men are still missing. 21-07-2020 pic.twitter.com/t45jvXQFbm