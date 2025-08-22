Κολομβία: 12 νεκροί στις επιθέσεις στην περιοχή της Μεδεγίν - Real.gr

Τουλάχιστον 12 αστυνομικοί σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε επιθέσεις ομάδας διαφωνούντων των πρώην FARC στη βορειοδυτική Κολομβία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησε ο Αντρές Χουλιάν Ρεντόν, ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στη νομαρχία Αντιόκια, όπου υπάγεται διοικητικά η Μεδεγίν.

Παράλληλα, έξι πολίτες σκοτώθηκαν και άλλοι 70 και πλέον τραυματίστηκαν σε επίθεση με φορτηγό παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών στην Κάλι (νοτιοδυτικά), αποδοθείσα σε διακριτή παράταξη διαφωνούντων των πρώην FARC, αυξάνοντας τον συνολικό απολογισμό των επιθέσεων χθες Πέμπτη στους 18 νεκρούς.