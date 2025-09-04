Κολομβία: 19χρονη ακροβάτισσα έπεσε από ύψος 9 μέτρων ένω έκανε σπαγκάτο - Βίντεο σοκ - Real.gr

Ενα τρομακτικό ατύχημα είχε μία νεαρή ακροβάτισσα, η οποία έπεσε από ύψος 9 μέτρων μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών σε παράσταση τσίρκου στη νότια Κολομβία.

Η 19χρονη Νταγιάνα Ροντρίγκες, γνωστή για τις τολμηρές της φιγούρες στον αέρα, εκτελούσε νούμερο ισορροπίας σε τεντωμένο σκοινί όταν προσπάθησε να κάνει σπαγγάτο κρατώντας μια δοκό. Τότε έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο κενό, προκαλώντας πανικό και ουρλιαχτά από το κοινό.

#VideoBlu Este es el momento en que Dayana Rodríguez, una trapecista del Circo de los Hermanos Gasca, pierde el equilibrio en el acto de cuerda floja en una función el fin de semana pasado en Cali. De acuerdo con el director del circo, Raúl Gasca, la artista salió ilesa. pic.twitter.com/7IZtHUpd1v — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 1, 2025

Σε βίντεο που καταγράφηκε από παρευρισκόμενους, φαίνεται η νεαρή να πέφτει από το σχοινί, ενώ ο κόσμος αντιδρά έντρομος. Προς ανακούφιση όλων, η Ροντρίγκες σηκώθηκε αμέσως μετά την πτώση, δηλώνοντας αργότερα σε τοπικά μέσα ότι δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό.

«Ένιωσα μόνο έναν έντονο πόνο για λίγα λεπτά και είχα μερικές μελανιές» είπε, τονίζοντας ότι η εμπειρία της ήταν περισσότερο τρομακτική ψυχολογικά, παρά σωματικά.