Κολομβία: Απελευθερώθηκαν 45 στρατιωτικοί που κρατούνταν αιχμάλωτοι σε περιοχή που ελέγχουν αντάρτες - Real.gr

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι.

Απελευθερώθηκαν σήμερα 45 στρατιωτικοί που είχαν αιχμαλωτιστεί σε περιοχή που ελέγχεται από παράταξη διαφωνούντων των πρώην Επαναστατικών Ένοπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia / FARC), στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, όπως δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του κολομβιανού υπουργείου Άμυνας.

Εκατοντάδες κάτοικοι είχαν αιχμαλωτίσει 72 στρατιωτικούς ύστερα από επιχείρηση που διεξήγαγε ο κολομβιανός στρατός στο φαράγγι Μικάι – στρατηγικής σημασίας για τα καρτέλ κοκαΐνης – περιοχή που αποτελεί προπύργιο του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (Estado Mayor Central / EMC) της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC, υπό την ηγεσία του αποκαλούμενου Ιβάν Μορδίσκο. Πρόκειται για ένα από τα τμήματα των πρώην FARC – της άλλοτε μεγαλύτερης παράταξης ανταρτών στη Λατινική Αμερική – που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016 και συνεχίζουν την ένοπλη δράση τους.

Χθες Κυριακή, ο στρατός είχε απελευθερώσει 27 από τους στρατιωτικούς που είχαν αιχμαλωτιστεί.