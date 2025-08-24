Κολομβία: Δυο αντάρτες κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονίες από πρόθεση και κατά συρροή μετά τη βομβιστική επίθεση στην Κάλι - Real.gr

Δυο αντάρτες, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά την επίθεση με φορτηγό παγιδευμένο με εκρηκτικά στην πόλη Κάλι της νοτιοδυτικής Κολομβίας την Πέμπτη, όταν έχασαν τη ζωή τους έξι άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι εξήντα και πλέον, αντιμετωπίζουν πλέον ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονίες, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η εισαγγελία.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε μέσω X ότι ο Ουάλτερ Γιόντα και ο Κάρλος Ομπάντο Αγκίρε, μέλη του Μετώπου Χάιμε Μαρτίνες του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (EMC), της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC, αντιμετωπίζουν πλέον ποινικές διώξεις για συμμετοχή σε τρομοκρατική ενέργεια, σύσταση και συμμορία, ανθρωποκτονίες και απόπειρες ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κατά συρροή με επιβαρυντικές περιστάσεις, κατηγορίες που επισύρουν ποινή ως και 50 ετών κάθειρξης.

Η εισαγγελία ανέφερε πως «μετέφεραν και ενεργοποίησαν δυο φορτηγά στα οποία είχαν τοποθετηθεί πολλά κυλινδρικά δοχεία που περιείχαν εκρηκτική ύλη με βάση το νιτρικό αμμώνιο και βλήματα όλμων».

Το ένα από τα οχήματα εξερράγη μπροστά σε σχολή της πολεμικής αεροπορίας στην Κάλι, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Την ίδια ημέρα, κοντά στη Μεδεγίν, δεύτερη πόλη της χώρας, 13 αστυνομικοί σκοτώθηκαν σε ανταλλαγές πυρών κι όταν καταρρίφθηκε με drone εφόρμησης ελικόπτερο Black Hawk, καθώς συμμετείχαν σε επιχείρηση για την καταστροφή καλλιεργειών κόκας. Η Κολομβία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή κοκαΐνης στον κόσμο.

Οι αρχές αποδίδουν τις δυο ενέργειες σε αντίπαλες παρατάξεις διαφωνούντων των πρώην FARC, που απορρίπτουν τη συμφωνία ειρήνης του 2016.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο ανακοίνωσε προχθές Παρασκευή μέσω X τη σύλληψη του Διομάρ Μανσίγια, μέλους του Μετώπου Χάιμε Μαρτίνες, που «συμμετείχε στην επίθεση εναντίον του άμαχου πληθυσμού» στην Κάλι.

Μετά το κύμα επιθέσεων, ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες δήλωσε χθες Σάββατο στον Τύπο ότι ο κρατικός μηχανισμός θα αναπτύξει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να «εξουδετερώσει τις απειλές» για την ασφάλεια, καθώς η χώρα διέρχεται τη σοβαρότερη κρίση της τελευταίας δεκαετίας.

Συμμετείχε σε σύσκεψη με αξιωματικούς των δυνάμεων ασφαλείας στην Αντιόκια (βορειοδυτικά), για τον συντονισμό του αγώνα εναντίον παρατάξεων διαφωνούντων, ακροδεξιών παραστρατιωτικών και των καρτέλ, που εμπλέκονται για να χρηματοδοτούνται στη διακίνηση ναρκωτικών, σε εκβιάσεις και στην εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων.

Παρατάξεις διαφωνούντων προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δεκάδες επιθέσεις, ενώ σε μια από αυτές αποδίδεται η δολοφονία του γερουσιαστή και δυνητικού υποψηφίου της δεξιάς για την προεδρία Μιγκέλ Ουρίμπε Τουρμπάι, που υπέκυψε αυτόν τον μήνα αφού χτυπήθηκε στο κεφάλι από δυο σφαίρες 15χρονου εκτελεστή καθώς εκφωνούσε ομιλία στην πρωτεύουσα την 7η Ιουνίου.

Οι αρχές αποδίδουν τον φόνο του στη Segunda Marquetalia («Δεύτερη Μαρκετάλια»).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP