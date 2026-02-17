Κολομβία: Επίσημη αναγνώριση του «παπά αντάρτη» Τόρες, 60 χρόνια μετά τον θάνατό του - Real.gr

Τα λείψανα του Καμίλο Τόρες, ιερωμένου ο οποίος μετατράπηκε σε εμβληματική μορφή του ένοπλου αγώνα στην Κολομβία, πρωτοπόρου της σύγκλισης ρεύματος του καθολικισμού με τον αγώνα των επαναστατημένων στη Λατινική Αμερική, αναγνωρίστηκαν επίσημα από ομάδα που αναζητεί εξαφανισθέντες κατά τη διάρκεια της εμφύλιας ένοπλης σύρραξης, ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα.

Ο «παπάς αντάρτης» εγκατέλειψε την εκκλησία για να ενταχθεί, εν έτει 1965, στις τάξεις του Στρατού Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), οργάνωσης η οποία γεννήθηκε με έμπνευση τη δράση του Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα, όμως σκοτώθηκε μόλις μερικούς μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1966, σε μια από τις πρώτες του μάχες εναντίον του κολομβιανού στρατού.

Μορφή με επιρροή τα χρόνια του 1960 μεταξύ όσων κήρυσσαν τη λεγόμενη θεολογία της απελευθέρωσης, ρεύμα χριστιανικής σκέψης γεννημένο στη Λατινική Αμερική τα χρόνια του 1960 και του 1970, με άξονα την υπεράσπιση των φτωχών και των καταπιεσμένων, μετατράπηκε σε επαναστατικό θρύλο, εν μέρει εξαιτίας του πρόωρου θανάτου του.

Τα λείψανά του αναγνωρίστηκαν επίσημα από ιατροδικαστικούς, επιβεβαίωσε χθες η μονάδα έρευνας για τα εξαφανισμένα πρόσωπα (Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, UBPD), δημόσιος θεσμός που προέκυψε από τη συμφωνία ειρήνης του 2016 μεταξύ της τότε κυβέρνησης και της οργάνωσης FARC.

«Για εμάς, είναι πηγή ελπίδας», καθώς «δείχνει ότι οι έρευνες μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα (…) ακόμη και 60 χρόνια αργότερα», σημείωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η Λους Τζανέτ Φορέρο, η διευθύντρια της μονάδας.

Το πτώμα του Καμίλο Τόρες εντοπίστηκε σε νεκροταφείο στην Μπουκαραμάνγκα (ανατολικά), όπου είχε ενταφιαστεί μετά την εκταφή του τρία χρόνια μετά τον θάνατό του.

Ο ELN ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1964, από συνδικαλιστές, αγρότες και φοιτητές, αρκετοί από τους οποίους είχαν εκπαιδευτεί στην Κούβα κι ήταν υποστηρικτές του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα και της κουβανικής επανάστασης.

Ενεργή ως ακόμη και σήμερα, η οργάνωση αυτή χρηματοδοτείται πλέον κυρίως από τη διακίνηση ναρκωτικών και άλλες παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις αρχές στην Μπογοτά.

Έπειτα από ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο, η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Γουστάβο Πέτρο –πρόκειται για τον πρώτο πρόεδρο της Κολομβίας που ανήκει στην αριστερά, υπήρξε πρώην αντάρτης κι ο ίδιος στη νεότητά του– πλέον έχει επιλέξει τη διεξαγωγή νέων ευρείας κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον των ανταρτών, στις οποίες προσφέρει βοήθεια η κυβέρνηση των ΗΠΑ.