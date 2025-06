Κολομβία: Μάχη για τη ζωή δίνει ο γερουσιαστής Μιγκέλ Ουρίμπε μετά την απόπειρα δολοφονίας - Real.gr

Ο γερουσιαστής Μιγκέλ Ουρίμπε, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο σε “κρίσιμη κατάσταση” μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε χθες Σάββατο στη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης στη Μπογοτά, ολοκλήρωσε με επιτυχία μια “πρώτη χειρουργική επέμβαση”, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμαρχος της πρωτεύουσας της Κολομβίας.

Ο Ουρίμπε “ολοκλήρωσε την πρώτη χειρουργική επέμβαση”, δήλωσε ο Κάρλος Φερνάντο Γαλάν, διευκρινίζοντας ότι ο συντηρητικός γερουσιαστής περνά “κρίσιμες ώρες”. Νωρίτερα το νοσοκομείο Santa Fe, όπου ο Ουρίμπε διακομίστηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο, είχε επισημάνει ότι θα υποβληθεί σε νευροχειρουργική επέμβαση.

“Δίνει μάχη για τη ζωή του”, έγραψε η σύζυγος του Ουρίμπε, η Μαρία Κλαούντια Ταρασόνα, στον λογαριασμό του γερουσιαστή στο Χ και πρόσθεσε: “ο Θεός ας οδηγεί τους γιατρούς”.

