Koλομβία: Ο πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο καταδικάζει την επίθεση με «πυραύλους» εναντίον του Καράκας - Real.gr

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο κατήγγειλε σήμερα μια επίθεση με «πυραύλους» εναντίον του Καράκας, αφού ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο για «επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε στο λογαριασμό του στο X ο κολομβιανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σύμμαχος του Μαδούρο.

Ο Πέτρο ζήτησε την «άμεση» σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ για να αποφανθούν σχζετικά με τη «διεθνή νομιμότητα» αυτής της «επίθεσης» εναντίον της γειτονικής χώρας.