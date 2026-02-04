Κολομβία: Το μεγαλύτερο καρτέλ ναρκωτικών της χώρας αναστέλλει τις διαπραγματεύσεις με τον πρόεδρο της χώρας - Real.gr

Το Κλαν δελ Γκόλφο, το μεγαλύτερο κολομβιανό καρτέλ ναρκωτικών, ανακοίνωσε σήμερα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την αναστολή των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων που είναι σε εξέλιξη στο Κατάρ με την κυβέρνηση του προέδρου Γκουστάβο Πέτρο λόγω των συμφωνιών που υπέγραψε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Πέτρο και Τραμπ συμφώνησαν την Τρίτη στον Λευκό Οίκο να εστιάσουν τις στρατιωτικές ενέργειες και πληροφορίες σε τρεις εγκληματίες αρχηγούς, εκ των οποίων ο Τσικίτο Μάλο, ο αρχηγός του Κλαν δελ Γκόλφο, μια απόφαση που χαρακτηρίστηκε σήμερα από το καρτέλ “παραβίαση της καλής πίστης και των δεσμεύσεων της Ντόχας” αιτιολογώντας την “προσωρινή” αποχώρηση του Κλαν δελ Γκόλφο από τις διαπραγματεύσεις.

“Ο πρόεδρος Πέτρο έβαλε τα προσωπικά του συμφέροντα πάνω από το γενικό συμφέρον, που είναι η ειρήνη μέσα στα εδάφη”, έγραψε το Κλαν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Μέλη της κυβέρνησης επιβεβαίωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο λογαριασμός Χ, όπου δημοσιεύτηκε το μήνυμα αυτό, ανήκει σε αυτή τη συμμορία παραστρατιωτικής προέλευσης, η οποία αυτοαποκαλείται Στρατός Γκαϊτανίστας της Κολομβίας.

Η κολομβιανή κυβέρνηση και το Κλαν δελ Γκόλφο είχαν ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι άρχιζαν διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, στην προοπτική ενός αφοπλισμού με αντάλλαγμα νομικά οφέλη. Είχαν καταλήξει μέχρι τώρα σε μερικές συμφωνίες, κυρίως για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης σε βορειοδυτικές τοποθεσίες της χώρας, που έχουν καταστραφεί από τη βία.

Ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Πέτρο και Τραμπ αποφάσισαν να δώσουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση του Τσικίτο Μάλο, αρχηγού του Κλαν μετά τη σύλληψη τον Οκτώβριο του 2021 του Οτονιέλ, βαρόνου των ναρκωτικών, ο οποίος εκδόθηκε στις ΗΠΑ.

Η Κολομβία και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ενισχύσουν επίσης την καταδίωξη του Ιβάν Μορντίσκο, αρχηγού της μεγαλύτερης συνιστώσας των Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC) ο οποίος απέρριψε την ειρηνευτική συμφωνία του 2016, όπως και του Παμπλίτο, ηγέτη του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN), άλλης αντάρτικης οργάνωσης.

Αυτή η νέα στρατηγική αλλάζει την πορεία των σχέσεων μεταξύ της Κολομβίας και των ΗΠΑ, οι οποίες επλήγησαν από πολλές λεκτικές αντιπαραθέσεις μεταξύ των δύο προέδρων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ