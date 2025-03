Κολομβία: Τρεις νεκροί, 9 τραυματίες εξαιτίας ρίψης χειροβομβίδας - BINTEO - Real.gr

Έκρηξη χειροβομβίδας στο κέντρο της πρωτεύουσας της Κολομβίας το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα) είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος στην Μπογοτά, που είχε μετατραπεί πριν από λίγες εβδομάδες σε θέατρο παρόμοιας ενέργειας στην ίδια συνοικία.

«Νέος εκρηκτικός μηχανισμός ερρίφθη εναντίον πλήθους ανθρώπων (…) με αποτέλεσμα, δυστυχώς, τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι εννιά να τραυματιστούν», ανέφερε ο δήμαρχος Κάρλος Φερνάντο Γκαλάν μέσω X λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης (χθες Πέμπτη στις 07:00 ώρα Ελλάδας).

Η έκρηξη στη συνοικία Σαν Μπερνάρντο οφειλόταν σε ρίψη χειροβομβίδας, δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης ο διευθυντής της αστυνομίας της πρωτεύουσας στρατηγός Γιοβάνι Κριστάντσο σε μικρή απόσταση από τον τόπο της έκρηξης.

VIDEO: 3 people killed, 10 more injured in grenade explosion in San Bernardo area of Bogota, Colombia https://t.co/F7MtCvtkGX pic.twitter.com/Dr6JJqbEpY

— Cedar News (@cedar_news) March 13, 2025