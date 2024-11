Κολωνία: Χιλιάδες διαδήλωσαν για την απελευθέρωση του Οτσαλάν

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο αρχηγός του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και κυβερνητικός εταίρος του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, άφησε να εννοηθεί ότι το κόμμα του θα συμφωνούσε με την υπό όρους αποφυλάκιση Οτσαλάν, αν αυτός αποκηρύξει δημοσίως στην Εθνοσυνέλευση την ένοπλη δράση και καλέσει τα μέλη του ΡΚΚ να παραδώσουν τα όπλα τους. Παράλληλα, οι τουρκικές αρχές επέτρεψαν για πρώτη φορά έπειτα από 43 μήνες στον φυλακισμένο ηγέτη του PKK να δεχτεί επίσκεψη στο νησί Ιμραλί της Προποντίδος, όπου κρατείται τα τελευταία 25 χρόνια.

Στα τέλη Οκτωβρίου μάλιστα, ο Ερντογάν είπε ότι «απλώνει το χέρι στους Κούρδους αδελφούς».

Σήμερα το απόγευμα, διαδηλωτές έκαναν πορεία στο κέντρο της Κολωνίας, κρατώντας πλακάτ με κύριο σύνθημα «Λευτεριά στον Αμπντουλάχ Οτσαλάν» μαζί με την εικόνα του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη του PKK.

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, η αστυνομία της Κολωνίας, που καταμέτρησε «χιλιάδες διαδηλωτές», δεν ανέφερε εντάσεις.

