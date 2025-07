Κομισιόν για Χαφτάρ: «Ζήτημα πρωτοκόλλου δεν επέτρεψε την συνάντηση στη Βεγγάζη» - Real.gr

«Εξαιτίας ζητήματος πρωτοκόλλου» δεν ήταν δυνατή η διεξαγωγή των προγραμματισμένων συναντήσεων με τις αρχές της Βεγγάζης που χαρακτήρισαν «ανεπιθύμητη» την ευρωπαϊκή αποστολή, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρκους Λάμερτ.

«Ανησυχούμε για την πρόσφατη αύξηση των παράτυπων αναχωρήσεων από τη Λιβύη και των αφίξεων στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές και θα συνεχίσουμε τη δέσμευσή μας με τις χώρες-εταίρους σε όλη τη Μεσόγειο», επισημάνθηκε στη νέα ενημέρωση.

Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής δεν επιβεβαίωσαν, ούτε διέψευσαν αν ο Επίτροπος Μπρούνερ αρνήθηκε να συναντηθεί «με εκπροσώπους της κυβέρνησης της Βεγγάζης», λέγοντας ότι δεν ήταν σε θέση να δώσουν συγκεκριμένη απάντηση για το τί ακριβώς συνέβη. Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας θα παραμείνουν ανοιχτοί τόσο με τη δυτική, όσο και με την ανατολική Λιβύη,.

Η αποστολή αποτελείτο από τον Επίτροπο Μετανάστευσης, Μάγκνους Μπρούνερ, τους υπουργούς Εσωτερικών της Ιταλίας και της Μάλτας και τον υπουργό Μετανάστευσης της Ελλάδας.

We just concluded our mission to Libya together with the Ministers responsible for migration from Greece, Italy and Malta.

In Tripoli, we held in-depth discussions with Prime Minister Dbeibeh, Foreign Minister Al-Baour, Interior Minister Trabelsi, and Labour Minister Al-Abed. We… pic.twitter.com/NxYowK6tLt

— Magnus Brunner (@magnusbrunner) July 8, 2025