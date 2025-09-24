Κομισιόν για δηλώσεις Τραμπ για το μεταναστευτικό: «Η προσέγγιση της ΕΕ στο ζήτημα αποδίδει» - Real.gr

Η Κομισιόν αρνήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για το μεταναστευτικό.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα μετανάστευσης Μάρκους Λάμερτ δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η ΕΕ έχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διαχείριση της μετανάστευσης, για την προστασία των συνόρων μας και για τη στενή συνεργασία με χώρες εταίρους». Όπως είπε ο ίδιος, «η προσέγγιση αποδίδει» δίνοντας συγκεκριμένα στοιχεία. «Οι παράτυπες διελεύσεις συνόρων μειώθηκαν το 2024 κατά 38% και βλέπουμε άλλη μια μείωση πάνω από 20% φέτος, στο πρώτο μισό του έτους. Συνεχίζουμε εντατικά τις προσπάθειές μας».

Ο ίδιος μίλησε και για το νέο ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών που έχει προτείνει η Κομισιόν, τονίζοντας ότι πρέπει να εφαρμοστεί «διότι δεν είναι δυνατόν να αποχωρεί μόνο 1 στους 5 που θα έπρεπε να επιστραφούν από την ΕΕ. Προτείναμε επίσης να τριπλασιαστεί η χρηματοδότηση για τη διαχείριση συνόρων και μετανάστευσης στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Και γνωρίζετε ότι το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το ‘Ασυλο θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο του επόμενου έτους, με ενισχυμένους ελέγχους στα σύνορα, ελέγχους ασφαλείας, ταχύτερες διαδικασίες επιστροφής και αυστηρούς, αλλά δίκαιους κανόνες για τους αιτούντες», συμπλήρωσε.