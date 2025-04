Κομισιόν: Τραμπ και φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν να συναντηθούν - Η χειραψία στην κηδεία του Πάπα - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησαν σήμερα, στη διάρκεια σύντομης συνομιλίας που είχαν στο περιθώριο της κηδείας του πάπα Φραγκίσκου, να συναντηθούν σε δεύτερο χρόνο, όπως είπε η εκπρόσωπος της φον ντερ Λάιεν.

“Kατά τη σύντομη συνομιλία τους, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος Τραμπ συμφώνησαν να συναντηθούν”, ανέφερε η Πάουλα Πίνιο σε ανάρτησή της στο Χ.

Δεν ήταν διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες.

Ενώ ο Τραμπ έχει συναντηθεί με πολλούς άλλους ευρωπαίους ηγέτες, η φον ντερ Λάιεν δεν έχει καταφέρει να προγραμματίσει μια συνάντηση μαζί του από τον Ιανουάριο που ορκίστηκε για δεύτερη φορά πρόεδρος των ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν είναι υπεύθυνη για την εμπορική πολιτική του μπλοκ και για ζητήματα όπως οι δασμοί.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 25% στα αυτοκίνητα από την ΕΕ, στον χάλυβα και στο αλουμίνιο τον Μάρτιο και δασμούς 20% σε άλλα προϊόντα από την ΕΕ τον Απρίλιο.

Στη συνέχεια, μείωσαν το 20% μέχρι τις 8 Ιουλίου δίνοντας ένα παράθυρο 90 ημερών για συνομιλίες με στόχο την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης συμφωνίας δασμών.

Απαντώντας, η ΕΕ ανέστειλε τα δικά της σχέδια για επιβολή ανταποδοτικών δασμών σε ορισμένα αμερικανικά προϊόντα και πρότεινε μηδενικούς δασμούς για όλα τα βιομηχανικά προϊόντα και από τις δύο πλευρές.

Today, leaders from around the world gathered to pay their final tribute to His Holiness Pope Francis.

I had good exchanges with several of them. pic.twitter.com/POvdgaFRGe

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2025