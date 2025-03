Κομισιόν: Ζητά από τους πολίτες απόθεμα τροφίμων για 72 ώρες – Τι πρέπει να έχετε για ώρα ανάγκης - Real.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες να φροντίσουν ώστε να μπορούν να επιβιώσουν αυτάρκεις για τουλάχιστον 72 ώρες, σε περίπτωση κρίσης.

Είτε πρόκειται για φυσική καταστροφή ή κυβερνοεπίθεση ακόμα και για διακοπή ρεύματος που μπλοκάρει βασικές υπηρεσίες, η «πρώτη φάση» κάθε κρίσης θεωρείται κρίσιμη. Σε αυτές τις τρεις ημέρες, οι πολίτες καλούνται να έχουν ήδη στο σπίτι βασικές προμήθειες σε νερό, τρόφιμα που δεν χρειάζονται ψυγείο ή μαγείρεμα, ιατρικά είδη και μέσα επικοινωνίας ή φωτισμού.

Strengthening our preparedness is a matter of urgency.

Today, we’ve launched the Preparedness Union strategy to help Europe anticipate, prevent, and respond to crises.

From cybersecurity threats to natural disasters, we must be ready.

— European Commission (@EU_Commission) March 26, 2025