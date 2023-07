Κομισιόν: Βιώνουμε ένα κύμα καύσωνα σε ολόκληρη τη Ν.Ευρώπη που προκαλεί ήδη καταστροφικές συνέπειες στην Ελλάδα

Ο επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς, σημείσε ότι «βιώνουμε ένα κύμα καύσωνα σε ολόκληρη τη Νότια Ευρώπη που προκαλεί ήδη καταστροφικές συνέπειες στην Ελλάδα, με χιλιάδες εκτάρια να καίγονται σε σύντομο χρονικό διάστημα» και προσέθεσε: «Η γρήγορη απάντηση της ΕΕ είναι ουσιαστική σε αυτή την κατάσταση και ευχαριστώ αυτές τις πέντε χώρες για την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην πρόληψη και να ενισχύσουμε την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού στον κίνδυνο πυρκαγιών».

We are mobilising further support to Greece via the #EUCivilProtection Mechanism as wildfires continue to rage in the Attica region.

Poland, Slovakia and Romania are sending more than 200 firefighters and 65 vehicles.

Four firefighting planes from ???????? have already arrived in… pic.twitter.com/xnhWhRHyxg