Κομισιόν: Να ενισχυθεί η εντολή της Eurojust για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για εγκλήματα πολέμου

Η Αντιπρόεδρος για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, Βιέρα Γιούροβα, ανέφερε ότι «ο αγώνας της Ουκρανίας είναι ο αγώνας μας. Πρέπει να εργαστούμε μαζί για να διασφαλίσουμε ότι οι εγκληματίες πολέμου θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Πρέπει να ενισχύσουμε την Eurojust για να βεβαιωθούμε ότι διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσει το μέγεθος των φρικαλεοτήτων στην Ουκρανία. Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε».

Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης, Ντιντιέ Ρέιντερς, σημείωσε ότι «από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο κόσμος είναι μάρτυρας των φρικαλεοτήτων που διαπράχθηκαν στην Μπούτσα, στο Κραματόρσκ και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας. Οι υπεύθυνοι για τα εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να λογοδοτήσουν. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία διατηρούνται, αναλύονται και ανταλλάσσονται με ασφάλεια με εθνικές και διεθνείς αρχές, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Σήμερα προτείνουμε να εξουσιοδοτηθεί η Eurojust να εκτελεί αυτά τα καθήκοντα. Η ατιμωρησία δεν θα γίνει ανεκτή».

.@EU_Commission proposes to amend @Eurojust Regulation to allow the agency to:

??collect, preserve & analyse evidence related to core international crimes

??process & share such evidence with national & international authorities, including @IntlCrimCourthttps://t.co/IH86uHAwOYpic.twitter.com/09qiKuVOuZ