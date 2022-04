Κομισιόν προς Έλον Μάσκ: Το Twitter «θα πρέπει να προσαρμοστεί απολύτως στους ευρωπαϊκούς κανόνες»

«Οποιο και αν είναι το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς, το Twitter θα πρέπει πλέον να προσαρμοσθεί απολύτως στους ευρωπαϊκούς κανόνες», προειδοποίησε ο Τιερί Μπρετόν, αναφερόμενος στον νέο κανονισμό για τις ψηφιακές υπηρεσίες, Digital Services Act (DSA), ο οποίος συμφωνήθηκε από τους ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη της Ενωσης και θα υποχρεώσει τις μεγάλες πλατφόρμες να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα το παράνομο περιεχόμενο.

Be it cars or social media, any company operating in Europe needs to comply with our rules – regardless of their shareholding.

Mr Musk knows this well.

He is familiar with European rules on automotive, and will quickly adapt to the Digital Services Act.#DSA