Κομισιόν: Συνιστά την απαγόρευση όλων των πτήσεων στην ΕΕ από χώρες της νότιας Αφρικής

Εξάλλου, η πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ότι μίλησε σήμερα με επιστήμονες και κατασκευαστές εμβολίων, οι οποίοι όπως είπε υποστηρίζουν πλήρως αυτά τα προληπτικά μέτρα για να σταματήσει η διάδοση της νέας παραλλαγής. Η φον ντερ Λάιεν κάλεσε επίσης όλους τους πολίτες να συμβάλουν στον καλύτερο έλεγχο της πανδημίας. «Σας παρακαλούμε να εμβολιαστείτε το συντομότερο δυνατό εάν δεν το έχετε κάνει ακόμα και να ακολουθήσετε τους κανόνες για να προστατευθείτε. Οι ενισχυτικές δόσεις παρέχουν ακόμη καλύτερη προστασία, γι' αυτό οι Ευρωπαίοι πρέπει να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία για να προστατευτούν μέσω του εμβολιασμού», τόνισε.

Τέλος, ανέφερε ότι είναι σημαντικό να τηρούνται όλα τα (μάσκα, κοινωνικές αποστάσεις..) που βοηθούν στην επιβράδυνση της εξάπλωσης του ιού. «Είναι σημαντικό γιατί μας βοηθάει να κερδίσουμε πολύτιμο χρόνο. Ώρα για περισσότερους εμβολιασμούς και αναμνηστικά εμβόλια», τόνισε και σημείωσε ότι η σύμβαση της ΕΕ με τους κατασκευαστές εμβολίων λέει ότι το εμβόλιο πρέπει να προσαρμόζεται άμεσα σε νέες μεταλλάξεις.

We are taking the news about the new highly mutated COVID variant very seriously.

It is now important that all of us in Europe act very swiftly, decisively and united.

Please get vaccinated as soon as possible, if not done yet.