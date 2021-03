Κομισιόν: Χρόνια πολλά Ελλάδα

Mήνυμα της Κομισιόν για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τιμά την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Δείτε την ανάρτηση και το βίντεο της ΕΕ: ???? ???? Happy National Day, Greece! Χρόνια Πολλά Ελλάδα!

2021 is a special year, marking 40 years of EU membership and 200 years since the Revolution.

Enjoy some European painting showing the milestones of the War of Independence. We celebrate with our Greek friends & @EEAthina! pic.twitter.com/o8nUQUZdvy

— European Commission ???? (@EU_Commission) March 25, 2021