Quantcast
Kommersant: Ο Πούτιν «ίσως» θα ήταν ανοιχτός σε ανταλλαγή εδαφών, αλλά θέλει ολόκληρο το Ντονμπάς - Real.gr
real player

Kommersant: Ο Πούτιν «ίσως» θα ήταν ανοιχτός σε ανταλλαγή εδαφών, αλλά θέλει ολόκληρο το Ντονμπάς

11:05, 26/12/2025
Kommersant: Ο Πούτιν «ίσως» θα ήταν ανοιχτός σε ανταλλαγή εδαφών, αλλά θέλει ολόκληρο το Ντονμπάς

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας ότι ίσως θα ήταν ανοικτός σε ανταλλαγή κάποιων εδαφών που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία, αλλά επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς.
  • Σύμφωνα με δημοσίευμα της Kommersant, ο Πούτιν ενημέρωσε τους επιχειρηματίες στις 24 Δεκεμβρίου, τονίζοντας ότι «το ‘Ντονμπάς είναι δικό μας’» και δεν αποκλείεται μια μερική ανταλλαγή εδαφών εκτός αυτής της περιοχής.
  • Ο Πούτιν αναφέρθηκε επίσης στη συζήτηση για κοινή ρωσοαμερικανική διοίκηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σε κάποιους από τους κορυφαίους επιχειρηματίες της Ρωσίας ότι ίσως θα ήταν ανοικτός σε ανταλλαγή κάποιων εδαφών που ελέγχονται από τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία αλλά ότι επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Kommersant.

Ο Αντρέι Κολεσνίκοφ, ο αρμόδιος συντάκτης της Kommersant για το Κρεμλίνο, ανέφερε ότι ο Πούτιν ενημέρωσε κορυφαίους επιχειρηματίες για τις λεπτομέρειες του σχεδίου σε συνάντηση που έγινε αργά το βράδυ στο Κρεμλίνο στις 24 Δεκεμβρίου.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η ρωσική πλευρά συνεχίζει να είναι έτοιμη να κάνει τις παραχωρήσεις που εκείνος έκανε στο Άνκορατζ. Με άλλα λόγια, το ‘Ντονμπάς είναι δικό μας’», αναφέρεται στο δημοσίευμα της Kommersant, μιας από τις κορυφαίες εφημερίδες της Ρωσίας.

Στην ουσία, ο Πούτιν επιθυμεί το σύνολο του Ντονμπάς αλλά εκτός αυτής της περιοχής «δεν αποκλείεται μια μερική ανταλλαγή εδαφών από τη ρωσική πλευρά», έγραψε ο Κολεσνίκοφ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε σχόλιά του σε δημοσιογράφους που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το γραφείο του την Τετάρτη, δήλωσε ότι οι αποστολές της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχουν πλησιάσει στην οριστικοποίηση ενός σχεδίου 20 σημείων στις συνομιλίες που έγιναν το σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι.

Η Ρωσία ελέγχει το σύνολο της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014, περίπου το 90% του Ντονμπάς, το 75% των περιφερειών της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, και τμήματα των περιφερειών του Χαρκόβου, του Σούμι, του Μικολάιφ και του Ντνιπροπετρόφσκ, σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις.

Ο Πούτιν δήλωσε στις 19 Δεκεμβρίου πως πιστεύει ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές των όρων που έθεσε το 2024: η Ουκρανία να αποσυρθεί από τις περιφέρειες του Ντονμπάς, της Ζαπορίζια και της Χερσώνας και το Κίεβο να αποκηρύξει επισήμως τον στόχο του για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την Kommersant, ο Πούτιν στη διάρκεια της συνάντησής του με επιχειρηματίες αναφέρθηκε επίσης στο θέμα του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη. Ο Πούτιν, σύμφωνα με την Kommersant, δήλωσε ότι συζητείται κοινή ρωσοαμερικανική διοίκηση του πυρηνικού σταθμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

12:07 27/12
Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

15:10 27/12
Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

13:16 27/12
Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

15:01 27/12
Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

10:31 27/12
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

14:15 27/12
Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

12:45 27/12
Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

08:00 27/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved