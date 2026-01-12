Κωνσταντίνος Φλώρος στον ΑΝΤ1: Οι εξελίξεις στο Ιράν ανησυχούν ιδιαιτέρως και την Τουρκία - Real.gr

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος, επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ - Σύμβουλος του "K Group", μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, υπογραμμίζοντας ότι όλη η υφήλιος βρίσκεται σε αναταραχή στο ξεκίνημα του 2026, με όσα συμβαίνουν στο Ιράν, την Βενεζουέλα, αλλά και το θέμα της Γροιλανδίας.

«Στο Ιράν όπου επιχειρείται αλλαγή καθεστώτος μέσω της λαϊκής εξέγερσης, οι εξελίξεις αφορούν όλο τον πλανήτη. Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως τις ΗΠΑ, είναι η ανάσχεση της Κίνας. Το Ιράν είναι μέρος μιας συμμαχίας, στην οποία συμμετέχουν η Ρωσία, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα, αλλά και η Τουρκία και αν αλλάξουν τα δεδομένα εκεί οι γεωπολιτικές συνέπειες θα είναι σημαντικές», επεσήμανε ο κ. Φλώρος.

«Στο Ιράν ζουν πολλές εθνότητες και μια αλλαγή καθεστώτος, θα είναι πολύ επικίνδυνη για την Τουρκία, καθώς θα έχουμε ακόμη ένα κράτος με ισχυρή κουρδική μειονότητα, προοπτική που ανησυχεί την Τουρκία», υπογράμμισε ο κ. Φλώρος, ο οποίος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, θα σχολιάσει τις εξελίξεις στο θέμα της Γροιλανδίας.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κωνσταντίνος Φλώρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1: