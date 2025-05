Κωνσταντινούπολη: Επεισόδια και συλλήψεις σε πορείες για την Πρωτομαγιά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Επεισοδιακός ήταν ο εορτασμός της εργατικής Πρωτομαγιάς στην Πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη καθώς η αστυνομία εμπόδισε την πορεία των διαδηλωτών προς το σημείο, ενώ έχουν γίνει και αρκετές συλλήψεις κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ακολούθησαν.

Από νωρίς το πρωί της Πρωτομαγιάς τα μέτρα ασφαλείας που έλαβε η τουρκική αστυνομία περιμετρικά της Ταξίμ και σε όλους τους δρόμους που οδηγούν προς τα εκεί, ήταν δρακόντεια τοποθετώντας κιγκλιδώματα να εμποδίσει τους διαδηλωτές που επιχείρησαν να φτάσουν εκεί. Αρκετοί δρόμοι περιμετρικά της πλατείας παραμένουν κλειστοί ενώ έχουν γίνει και αρκετές προσαγωγές και συλλήψεις.

Police in Istanbul are cracking down on May Day protesters heading to Taksim Square, with reports that dozens have already been detained

Yesterday, @amnesty called on Turkish authorities to lift the ban on demonstrations in Taksim Sq#MayDay2025 #MayDay

