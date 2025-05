Κωνσταντινούπολη: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ρωσίας και Ουκρανίας - Real.gr

Η πολυαναμενόμενη «πρόσωπο με πρόσωπο» συνάντηση Ρώσων και Ουκρανών ξεκίνησε τελικά στις 13.45 παρουσία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στα ανάκτορα Ντολμά Μπαχτσέ, στην Κωνσταντινούπολη.

Η έκκληση της τουρκικής διπλωματίας για κατάπαυση πυρός «το συντομότερο» και η επισήμανση ότι πρόκειται για επαφές σε τεχνικό επίπεδο που πρέπει να προετοιμάσουν «συνάντηση ηγετών», υπενθύμισε την απουσία Τραμπ και Πούτιν οι οποίοι την ίδια ώρα αναφέρονταν σε «δίχως αμφιβολία αναγκαιότητα» για συνάντησή τους.

🇷🇺I 🇺🇦Russia-Ukraine peace talks in Istanbul

⏳The meeting between the delegations of Türkiye, Russia and Ukraine chaired by Foreign Minister Hakan Fidan has been going on for about two hours ⤵️ pic.twitter.com/anMGWFmS63

