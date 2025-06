Κωνσταντινούπολη: Ολοκληρώθηκαν οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας - Real.gr

Μετά από περίπου μιάμιση ώρα, ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων της ρωσικής με την ουκρανική αντιπροσωπεία στο ανάκτορο Τσιραγάν στην Κωνσταντινούπολη.

«Η συνάντηση ολοκληρώθηκε, χωρίς αρνητικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Οντζού Κετσελί, προσθέτοντας ότι «οι δύο πλευρές θα προβούν σε δηλώσεις» αργότερα σε μμε.

Μετά τη λήξη των συνομιλιών ο Αντρίι Γερμάκ, ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε πως τα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας παρέδωσαν στους Ρώσους διαπραγματευτές έναν κατάλογο με ονόματα παιδιών που το Κίεβο θέλει η Μόσχα να επιστρέψει στην Ουκρανία.

Ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών άρχισε πριν τις 15:00 με σύντομη εισαγωγική ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία λέγοντας συγκεκριμένα: «Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την πίστη και την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές τις συνομιλίες. Η αποφασιστικότητα του κ. Τραμπ να αποκαταστήσει την ειρήνη έχει ανοίξει ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας».

Ο Χακάν Φιντάν, είπε ότι σε αυτόν τον γύρο συνομιλιών «θα συζητήσουμε τις προετοιμασίες για τη συνάντηση των ηγετών. Το κύριο πράγμα είναι να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ειρήνη» και επανέλαβε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει «κάθε είδους διευκολυντικά βήματα σε αυτή τη διαδικασία».

Αναφέρθηκε επίσης στην ανταλλαγή αιχμαλώτων – 1.000 από κάθε πλευρά – που συμφωνήθηκε στον προηγούμενο γύρο των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη, στις 16 Μαΐου, προσθέτοντας ότι «τα μάτια όλου του κόσμου είναι στραμμένα στις επαφές και τις συζητήσεις που θα έχετε εδώ. Πιστεύουμε ειλικρινά ότι θα αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία και θα έχετε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα μας φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην ειρήνη».

