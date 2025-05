Ουκρανικό: Συμφωνία Μόσχας-Κιέβου για ανταλλαγή 2.000 αιχμαλώτων πολέμου - Real.gr

Οι πολυαναμενόμενες άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στην Κωσταντινούπολη διήρκεσαν κάτι περισσότερο από μιάμιση ώρα, με το ενδεχόμενο να συνεχιστούν να παραμένει ασαφές μέχρι στιγμής.

Ρώσοι και Ουκρανοί διαπραγματευτές ανακοίνωσαν μετά τη λήξη των συνομιλιών ότι συζήτησαν την πιθανότητα μιας κατάπαυσης του πυρός, τη διοργάνωση συνάντησης μεταξύ των προέδρων Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι και συμφωνία για ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, 1.000 από κάθε πλευρά.

«Τις επόμενες ημέρες, θα πραγματοποιηθεί μια μαζική ανταλλαγή κρατουμένων 1.000 για 1.000», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας Βλαντιμίρ Μεντίνσκι. Ο επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας, υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, επιβεβαίωσε τη συμφωνία αυτή.

Defense Minister Rustem Umerov: The potential meeting between Zelensky and Putin is being discussed, and work is underway on this matter. Details on potential new negotiations and ceasefire proposals will be shared soon. pic.twitter.com/ghjLATkJd1

Αν η ανταλλαγή προχωρήσει, θα είναι η μεγαλύτερη που έχει γίνει μέχρι τώρα, τρία χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Russia’s chief negotiator Vladimir Medinsky to Ukrainian delegation, according to the Economist.

“We don’t want war, but we are ready to fight for a year, two, three – as long as it takes. We fought with Sweden for 21 years. How long are you ready to fight?”

And on the land… pic.twitter.com/AKtt7PhQHf

— Margarita Simonyan (@M_Simonyan) May 16, 2025