Κωνσταντινούπολη: Ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση Ουκρανίας- ΗΠΑ-Τουρκίας - Real.gr

Oι Ουκρανοί συνομίλησαν νωρίτερα με Ευρωπαίους αξιωματούχους

Ξεκίνησε η συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ αξιωματούχων της Ουκρανίας, της Τουρκίας και των ΗΠΑ, όπως δήλωσε πηγή από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, εν μέσω προσπαθειών για την επίτευξη συμφωνίας που τελικά θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνάντηση πραγματοποιείται στο ανάκτορο Ντολμά Μπαχτσέ και συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Τούρκος ομόλογός του Χακάν Φιντάν, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα Τομ Μπάρακ, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα και ο υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Νωρίτερα υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν με Ευρωπαίους συμβούλους ασφαλείας, δήλωσε πηγή της ουκρανικής αντιπροσωπείας στο AFP.

