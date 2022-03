Κωνσταντινούπολη: Εντοπίστηκε αντικείμενο που μοιάζει με νάρκη στον Βόσπορο - Βίντεο

Εκπρόσωπος της διεύθυνσης επιβεβαίωσε δημοσίευμα της Milliyet σύμφωνα με το οποίο οι αρχές προειδοποίησαν τα σκάφη ότι το αντικείμενο φέρεται να «έχει σχήμα μπάλας με προεξοχές που μοιάζουν με κέρατα» και ότι «είναι πιθανό να πρόκειται για νάρκη».

Bosphorus closed to international transit due to possible loose mines: Turkish Navy, Coast Guard & Bosphorus Coastal Safety planes, helicopters, patrol vessels are searching for more floating mines near the northern anchorage: Transit traffic is about to resume towards #BlackSeapic.twitter.com/uD0GktMPm3