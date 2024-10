Κωνσταντινούπολη: Φρίκη με διπλή δολοφονία κοριτσιών - Αυτοκτόνησε ο ύποπτος

Πληροφορίες των τουρκικών μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν 19χρονο, κρεοπώλη στο επάγγελμα. Το πρώτο του θύμα ήταν η νυν σύντροφός του, ενώ η γυναίκα που αποκεφάλισε στη συνέχεια η πρώην.

Η Τουρκία συγκλονίζεται από τη μάστιγα των γυναικοκτονιών: μια τουρκική οργάνωση καταμέτρησε 290 δολοφονίες γυναικών από τις αρχές του έτους και περισσότερους από 160 «ύποπτους θανάτους», τους οποίους οι αρχές έχουν καταγράψει ως αυτοκτονίες ή δυστυχήματα.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, επτά γυναικοκτονίες διαπράχθηκαν σε μία μονάχα ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Τουρκία αποσύρθηκε το 2021 από τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και τη μάχη κατά της βίας σε βάρος των γυναικών, την επονομαζόμενη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία επιβάλλει στις αρχές να ερευνούν και να τιμωρούν τη βία σε βάρος των γυναικών.

