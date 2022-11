Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθη το πρόσωπο που πιστεύεται πως άφησε τη βόμβα - Το PKK κατηγορεί ο Σοϊλού

Ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού κατηγόρησε σήμερα το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK) για την επίθεση που διαπράχθηκε χθες Κυριακή στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυμάτισε πάνω από 80 άλλους.

«Το πρόσωπο που τοποθέτησε τη βόμβα συνελήφθη. Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη» για την έκρηξη της βόμβας, ανέφερε ο κ. Σοϊλού, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρός του Φουάτ Οκτάι ανέφεραν χθες πως για την επίθεση ευθυνόταν «γυναίκα».

Ο κ. Σοϊλού δεν διευκρίνισε το φύλλο του προσώπου που συνελήφθη.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

