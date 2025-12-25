Τραγωδία στη Βραζιλία: Κοριτσάκι έπεσε σε ποτάμι και το κατασπάραξαν πιράνχας - Real.gr

Το άτυχο κοριτσάκι φέρεται να έπεσε στο ποτάμι μέσα από μια τρύπα σε μια πλωτή κατασκευή.

Φρικτό θάνατο από επίθεση πιράνχας βρήκε ένα δίχρονο κορίτσι που έπεσε σε ποτάμι στη Βραζιλία. Η Κλάρα Βιτόρια έπαιζε έξω από το σπίτι της στην όχθη του ποταμού, όταν για άγνωστο λόγο έπεσε μέσα σε αυτόν, καθώς δεν υπήρχε προστατευτικός φράχτης, κοντά στην πόλη Coari, στην πολιτεία Amazonas. Το άτυχο κοριτσάκι φέρεται να έπεσε στο ποτάμι μέσα από μια τρύπα σε μια πλωτή κατασκευή.

Οι γονείς όταν παρατήρησαν ότι είχε εξαφανιστεί βούτηξαν στο ποτάμι και την εντόπισαν περίπου πέντε λεπτά αργότερα, χωρίς τις αισθήσεις της. Τα περισσότερα από τα τραύματα του κοριτσιού ήταν στον λαιμό του και προκλήθηκαν από την επίθεση πιράνχας.

Το άψυχο σώμα της μικρής μεταφέρθηκε στο Legal Medical Institute για ιατροδικαστικές εξετάσεις, ενώ την έρευνα της υπόθεσης ανέλαβε η αστυνομία.

Το τραγικό αυτό περιστατικό, σύμφωνα με την Daily Mail έρχεται μετά τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ατόμων από επίθεση πιράνχας στη Βραζιλία το 2023, σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο στο Taruma-Acu, μια περιοχή που βρίσκεται βόρεια του Manaus – μιας πόλης στις όχθες του Αμαζονίου.

Τα θύματα είχαν βουτήξει σε ένα ρυάκι κατά τη διάρκεια της αργίας της Πρωτομαγιάς, όταν ξαφνικά ένιωσαν έντονους πόνους στα πόδια τους.