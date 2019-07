Kόρμπιν: Κάθε προσπάθεια για να αποτραπεί το Brexit χωρίς συμφωνία

"Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψουμε μια έξοδο χωρίς συμφωνία και θα κάνουμε τα πάντα για να αμφισβητήσουμε αυτήν την κυβέρνηση", δήλωσε ο Κόρμπιν στο Sky News.

Ερωτηθείς για την πιθανότητα προώθησης μιας πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης, ο Κόρμπιν απάντησε, όπως μετέδωσε το ΑΜΠΕ, ότι θα "εξετάσει την κατάσταση" όταν το κοινοβούλιο ξαναρχίσει τις συνεδριάσεις του τον Σεπτέμβριο μετά την θερινή παύση της λειτουργίας του.

.@jeremycorbyn "We will do everything to prevent a no-deal exit, and we'll do everything to challenge this government, and we'll do it at a time of our choosing." pic.twitter.com/1OOT5iLGh8